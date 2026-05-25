Já conhece os selos solidários para apoiar crianças internadas nas pediatrias portuguesas?

A associação Nuvem Vitória e a CTT lançaram uma coleção especial de selos dedicada às crianças e jovens internados nas pediatrias hospitalares portuguesas, numa iniciativa que assinala o Dia Mundial da Criança e os 10 anos da associação.

A coleção foi apresentada oficialmente a 22 de maio e pretende sensibilizar a sociedade para a importância da presença, da leitura e do conforto emocional durante o internamento hospitalar infantil.

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Inspirados na missão da Nuvem Vitória, os selos homenageiam os momentos de partilha proporcionados diariamente pelos voluntários da associação, que visitam pediatrias hospitalares para ler histórias a crianças e jovens internados, levando “imaginação, companhia e esperança”.

Ao todo, serão produzidos três mil booklets, cada um com quatro selos desenhados pela designer Carla Chamusca, disponíveis numa edição limitada nas lojas dos CTT.

Desde a sua fundação, em 2016, a Nuvem Vitória já contou 151 mil histórias a 105 mil crianças internadas em 15 pediatrias portuguesas, entre as quais o IPO de Lisboa e o Hospital de São João, no Porto.

O trabalho é assegurado por cerca de 1.300 voluntários, que já dedicaram mais de 44 mil horas de leitura junto das crianças hospitalizadas.

“Nos CTT, acreditamos que os selos contam histórias que merecem ficar para sempre. Esta coleção com a Nuvem Vitória é uma homenagem à força das crianças internadas, ao trabalho extraordinário dos voluntários e ao poder da leitura enquanto gesto de conforto, proximidade e esperança”, afirma João Caboz Santana, diretor de Filatelia e Relações Institucionais dos CTT, citado em comunicado.

O responsável acrescenta que a empresa associa “com muito orgulho” a filatelia “a uma causa tão inspiradora”.

Já Fernanda Freitas, fundadora e presidente executiva da Nuvem Vitória, sublinha a importância da parceria com os CTT. “Os CTT envolveram-se diretamente na magia da Nuvem Vitória e perceberam que é fundamental levar a nossa mensagem a todo o lado”, refere.

“Creio que não há melhor forma do que esta, através de selos personalizados, num trabalho conjunto entre a nossa equipa e os CTT, e que remetem para aquilo que a Nuvem Vitória faz. Estamos muito felizes com esta parceria que não termina aqui e ainda vamos ter mais novidades ao longo deste 10.º aniversário”, acrescenta.

A coleção surge como mais uma ação de responsabilidade social dos CTT e pretende também divulgar o trabalho desenvolvido pela associação junto das crianças internadas e das suas famílias.