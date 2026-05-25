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Estudo
Obesidade estabiliza em vários países europeus, incluindo Portugal
25 mai, 2026 - 11:33 • Olímpia Mairos
Investigação internacional com participação da Universidade de Coimbra aponta desaceleração histórica da obesidade em países ricos, mas alerta para agravamento em regiões mais pobres.
Um estudo internacional publicado na revista científica Nature conclui que a obesidade está a estabilizar — e, em alguns casos, até a diminuir — em vários países de elevado rendimento, incluindo Portugal, após décadas de crescimento contínuo.
A investigação contou com a participação de investigadores da Universidade de Coimbra e foi liderada pela NCD Risk Factor Collaboration, em parceria com o Imperial College London.
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O estudo analisou a evolução da obesidade em 200 países e territórios entre 1980 e 2024, recorrendo a uma das maiores bases de dados epidemiológicos já reunidas nesta área, com informação proveniente de milhares de estudos populacionais e centenas de milhões de participantes.
Os resultados mostram que, após um crescimento acelerado ao longo das últimas décadas do século XX, “observa-se um abrandamento claro” da obesidade na maioria dos países de elevado rendimento.
Segundo os investigadores, em vários países verifica-se mesmo “uma estabilização das taxas e, em alguns casos, sinais de diminuição”, sobretudo entre crianças e adolescentes, tendência que mais tarde se reflete também na população adulta.
Entre os exemplos mais evidentes desta evolução estão países da Europa Ocidental, como Portugal, França e Itália.
“O aumento da obesidade não é inevitável”
Os autores defendem que a ideia de uma “epidemia global de obesidade” pode ser demasiado simplista, já que esconde realidades muito diferentes entre países e regiões.
De acordo com o estudo, fatores como as condições sociais e económicas e o acesso a alimentos saudáveis têm um peso decisivo na evolução da obesidade.
O professor Majid Ezzati, coordenador do estudo, considera que os resultados demonstram que “o aumento da obesidade não é inevitável e pode ser travado, ou mesmo invertido, através de políticas adequadas”.
Ainda assim, o investigador alerta que os níveis atuais continuam elevados e que persistem desigualdades significativas entre diferentes regiões do mundo.
Investigadores alertam para desigualdades globais
Apesar dos sinais positivos em países mais desenvolvidos, a investigação sublinha que a obesidade continua a aumentar de forma consistente em vários países de baixo e médio rendimento, sobretudo em regiões de África, Ásia, América Latina e em ilhas do Pacífico e Caraíbas.
Para Aristides Machado-Rodrigues, coautor do estudo e investigador da Universidade de Coimbra, analisar “não apenas a prevalência, mas também a velocidade de mudança da obesidade ao longo do tempo” permite identificar com maior precisão os contextos onde são necessárias respostas mais urgentes.
O investigador defende a adoção de “políticas públicas robustas nas áreas da saúde e da alimentação”, capazes de acompanhar as mudanças económicas, tecnológicas e nutricionais em curso.
O trabalho contou ainda com a participação de vários investigadores da Universidade de Coimbra, ligados às faculdades de Ciências e Tecnologia, Medicina, Letras e Ciências do Desporto e Educação Física.
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