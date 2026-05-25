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Áustria
Parapente abalroado por avião nos Alpes
25 mai, 2026 - 17:29 • Ricardo Vieira
A praticante escapou sem ferimentos graves. Sabrina, de 44 anos, conseguiu acionar o paraquedas de emergência após o embate com o avião e partilhas as imagens nas redes sociais.
Uma praticante de parapente não ganhou para o susto quando foi abalroada por um pequeno avião em pleno voo, em Pinzgau, na zona dos alpes austríacos.
O parapente tinha partido da montanha Schmittenhöhe em direção à cidade de Piesendorf, quando foi atingido pela aeronave, um Cessna 172.
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A praticante escapou sem ferimentos graves. Sabrina, de 44 anos, conseguiu acionar o paraquedas de emergência após o embate com o avião.
O piloto do Cessna, de 28 anos, conseguiu manter o controlo da aeronave e conseguiu aterrar no aeroporto mais próximo.
Sabrina divulgou as imagens da colisão na sua conta na rede social Instagram.
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