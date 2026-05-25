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Parapente abalroado por avião nos Alpes

25 mai, 2026 - 17:29 • Ricardo Vieira

A praticante escapou sem ferimentos graves. Sabrina, de 44 anos, conseguiu acionar o paraquedas de emergência após o embate com o avião e partilhas as imagens nas redes sociais.

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Uma praticante de parapente não ganhou para o susto quando foi abalroada por um pequeno avião em pleno voo, em Pinzgau, na zona dos alpes austríacos.

O parapente tinha partido da montanha Schmittenhöhe em direção à cidade de Piesendorf, quando foi atingido pela aeronave, um Cessna 172.

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A praticante escapou sem ferimentos graves. Sabrina, de 44 anos, conseguiu acionar o paraquedas de emergência após o embate com o avião.

O piloto do Cessna, de 28 anos, conseguiu manter o controlo da aeronave e conseguiu aterrar no aeroporto mais próximo.

Sabrina divulgou as imagens da colisão na sua conta na rede social Instagram.

"O dia em que um Cessna 172 te tira do céu enquanto fazes parapente... Ainda mal consigo acreditar que estou aqui sentada a escrever isto e que, tirando algumas nódoas negras bem feias e contusões por todo o corpo, não me aconteceu realmente nada de grave", escreveu a praticante de parapente.
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