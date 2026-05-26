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Caderno medieval encontrado numa latrina na Alemanha pode revelar segredos de há 800 anos

26 mai, 2026 - 15:45 • Olímpia Mairos

O objeto poderá revelar detalhes inéditos sobre o comércio, a escrita e a vida quotidiana na Idade Média.

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O texto medieval está a ser transcrito e posteriormente vai ser traduzido do latim para o alemão. Foto: LWL/ S. Brentführer
O texto medieval está a ser transcrito e posteriormente vai ser traduzido do latim para o alemão. Foto: LWL/ S. Brentführer
Livro medieval de placas de cera visto por fora, feito de madeira, sem encadernação em couro. Foto: LWL/ S. Brentführer
Livro medieval de placas de cera visto por fora, feito de madeira, sem encadernação em couro. Foto: LWL/ S. Brentführer
Especialistas em arqueologia do LWL suspeitam que os retalhos de tecido foram usados como papel higiênico. Foto: LWL/ S. Bretzel
Especialistas em arqueologia do LWL suspeitam que os retalhos de tecido foram usados como papel higiênico. Foto: LWL/ S. Bretzel
Latrina medieval, meio escavada, em Paderborn, Alemanha. Foto: Denkmal3d, Heike Tausendfreund
Latrina medieval, meio escavada, em Paderborn, Alemanha. Foto: Denkmal3d, Heike Tausendfreund
Vista norte da latrina medieval durante a escavação. Foto: LWL/ Sveva Gai
Vista norte da latrina medieval durante a escavação. Foto: LWL/ Sveva Gai

Um pequeno caderno medieval, “extraordinariamente bem preservado”, foi descoberto durante escavações arqueológicas em Paderborn, na Alemanha, e está já a ser considerado um achado único na região da Renânia do Norte-Vestefália. O objeto, encontrado no interior de uma antiga latrina medieval, poderá revelar novos detalhes sobre a vida quotidiana e o comércio entre os séculos XIII e XIV.

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O caderno, composto por couro, madeira e cera, mede apenas cerca de dez centímetros e contém dez páginas revestidas a cera onde foram registadas anotações em latim. Segundo os especialistas, o texto foi gravado com uma espécie de estilete metálico, instrumento utilizado na Idade Média para escrever em tábuas de cera reutilizáveis.

A responsável pela cultura da Arqueologia do LWL, Barbara Rüschoff-Parzinger, citada em comunicado, sublinhou a raridade da descoberta: “Esta é a única descoberta deste tipo em toda a Renânia do Norte-Vestfália.” A arqueóloga destacou ainda que, embora existam achados semelhantes em cidades como Lübeck ou Lüneburg, “em nenhum caso o livro completo foi preservado como aconteceu aqui”.

Mistério em torno do proprietário

Os investigadores acreditam que o objeto poderá ter pertencido a um comerciante instruído da época medieval. A arqueóloga Sveva Gai explicou que “os comerciantes eram pessoas instruídas: ao contrário da maioria da população, sabiam ler e escrever”. Segundo as primeiras hipóteses, o caderno serviria para registar negócios, transações e notas rápidas.

Permanece, contudo, uma dúvida central: como foi o caderno parar à latrina medieval onde permaneceu enterrado durante cerca de 700 a 800 anos? “Pode ter caído por acidente”, admite a arqueóloga.

Conservação excecional

O ambiente húmido e praticamente hermético do solo de Paderborn permitiu uma conservação invulgar do objeto. A restauradora Susanne Bretzel explicou que “a cera ainda está intacta e a escrita é facilmente legível”.

Apesar disso, a leitura integral do texto continua a ser um desafio. Os especialistas pretendem recorrer a métodos de alta tecnologia para distinguir diferentes camadas de escrita e recuperar passagens apagadas ou sobrepostas. A transcrição do manuscrito latino já foi encomendada.

Escavações revelam mais objetos medievais

O achado surgiu durante as obras para um novo edifício administrativo da cidade de Paderborn, numa área historicamente sensível próxima do antigo mosteiro de Abdinghof. Durante as escavações foram identificadas cinco latrinas medievais seladas, onde surgiram também barris de madeira, tecidos, cerâmicas, facas e restos de seda.

Entre os objetos encontrados, os arqueólogos destacaram pedaços de seda finamente trabalhada que poderão ter sido reutilizados como papel higiénico, sinal de que os habitantes daquela zona pertenciam provavelmente às classes sociais mais elevadas da cidade medieval.

Depois do processo de conservação, que poderá durar até um ano, o caderno medieval deverá ser exposto no Museu LWL do Palácio Imperial de Paderborn.

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