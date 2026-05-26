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Milhares de pessoas, marchas e grandes concertos: Antoninas prometem encher Famalicão de festa durante nove dias

26 mai, 2026 - 10:44 • Olímpia Mairos

As maiores festas de Vila Nova de Famalicão regressam de 5 a 13 de junho com mais de uma centena de associações, desfiles populares, fogueiras de Santo António e concertos de Os Quatro e Meia, Van Zee e Nena.

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Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão
Antoninas de Famalicão regressam com a força de uma comunidade inteira para celebrar a tradição. Foto: Câmara de Famalicão

As Festas Antoninas estão de regresso a Vila Nova de Famalicão entre os dias 5 e 13 de junho, prometendo voltar a transformar a cidade num dos maiores palcos de cultura popular do Minho. Mais de uma centena de associações e milhares de famalicenses voltam a unir-se para dar vida àquele que é já um dos eventos mais emblemáticos do concelho, reconhecido desde 2015 como Património Cultural Imaterial de Portugal.

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Ao longo de nove dias, a cidade enche-se de cor, música, tradição e animação, num ambiente marcado pelas ruas engalanadas, pelas cascatas populares e pela forte participação das coletividades locais. O programa estende-se por vários espaços do concelho e integra concertos, desfiles, manifestações etnográficas, eventos religiosos e atividades desportivas.

O ponto alto das festividades acontece na noite de 12 de junho, com o tradicional Desfile das Marchas Antoninas, marcado para as 21h15. Este ano, dez associações marchantes apresentam coreografias e figurinos inspirados no tema “Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal”, numa homenagem à identidade cultural famalicense construída ao longo de gerações.

Participam no desfile a Associação do Coração – Vale São Cosme, a Associação Recreativa e Cultural Sentir a Terra – Gondifelos/Outiz, a Associação Unidos de Avidos, a Associação Recreativa e Cultural de Antas, o GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação, o LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, a Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave, a Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira, a Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe e o Grupo Recreativo Vale S. Martinho. A noite culminará, como manda a tradição, com as emblemáticas fogueiras de Santo António à meia-noite.

A programação musical contará com nomes bem conhecidos do público. O arranque das festas, no dia 5 de junho, inclui a atuação de Van Zee na Praça D. Maria II, seguida do habitual arraial dos “Toninho’s”, dedicado aos mais jovens. Já no dia 9 de junho sobe ao palco a banda Os Quatro e Meia, num dos concertos mais aguardados da edição deste ano. O encerramento ficará a cargo da cantora Nena, que atua no Parque da Devesa na noite de 13 de junho, antes do espetáculo de fogo de artifício piromusical.

Além da música e das marchas, as Antoninas incluem ainda iniciativas como o Festival de Cavaquinhos, a Caminhada Camiliana “Trilho do Romantismo”, o Desfile Etnográfico, o Festival de Folclore e diversas atividades desportivas, entre elas a Descida Mais Louca, o Street Basket 3x3 e a Prova de Atletismo do GRAL.

A dimensão religiosa continua igualmente a ocupar um lugar central nas celebrações. No dia 13 de junho, feriado municipal, realizam-se a Missa Solene, a tradicional distribuição do Pão de Santo António e a Procissão Solene em honra do padroeiro, acompanhadas pela Música Filarmónica ao Despique na Praça D. Maria II.

Para o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, as Antoninas representam muito mais do que um cartaz festivo. “As Antoninas são, acima de tudo, o reflexo da união das nossas gentes. São património das pessoas, feito para as pessoas e com o envolvimento dos agentes económicos locais”, afirma o autarca.

O autarca sublinha ainda o impacto das festividades na economia e na identidade do concelho. “Ao colocarmos as nossas associações, os nossos artistas e as nossas instituições no centro de toda esta dinâmica das festividades, estamos a honrar a nossa identidade e a garantir que a riqueza das nossas tradições continua viva”, reforça.

Para garantir maior conforto, segurança e mobilidade sustentável durante os festejos, o município anunciou também o reforço dos horários e circuitos dos transportes públicos ao longo de todo o evento.

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