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Moedas do século XIX e ânfora recuperadas de casa de arqueólogo em Espanha

26 mai, 2026 - 02:30 • Lusa

Entre os objetos encontrados estão mais de mil moedas de cobre cunhadas em 1811 em Tarragona, no nordeste de Espanha

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Mais de 300 peças de património histórico foram recuperadas a um arqueólogo que as matinha em sua posse, numa operação da Polícia Municipal de Tarragona, em colaboração com os Mossos d'Esquadra (polícia catalã).

Entre os objetos encontrados estão mais de mil moedas de cobre cunhadas em 1811 em Tarragona, no nordeste de Espanha, uma estela funerária que estava embutida na muralha romana, parte de um friso, telhas e uma ânfora (um vaso de cerâmica antigo) encontrada em Riudoms (Tarragona), explicou na segunda-feira o chefe da Unidade Básica de Investigação da Guarda Urbana de Tarragona, David Font.

O arqueólogo, cuja empresa participou em mais de 450 escavações em Tarragona desde 1991, é acusado de crimes contra o património histórico e apropriação indevida.

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As peças estavam no jardim da casa e no bar do arqueólogo, que, ao ser descoberto pela polícia, as entregou voluntariamente, assegurou Font.

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O homem realizou escavações autorizadas, mas depois não entregou as peças à autoridade local responsável, que também não lhe pediu um relatório do que havia encontrado.

Muitos dos itens pertenciam ao convento das beatas de Sant Domènec em Tarragona, observou o autarca da cidade, Rubén Viñuales, que enfatizou a importância de "proteger o património público e evitar seu desaparecimento".

A polícia municipal, que não especificou o valor económico das peças recuperadas, indicou que o arqueólogo não pretendia vendê-las, mas sim exibi-las em sua casa.

Os artefactos serão enviados ao governo catalão para restauração e catalogação, e poderão posteriormente ser transferidos para o Museu de Tarragona.

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