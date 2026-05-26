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Polícia foi alertada para homem com espada em comboio. Afinal era de plástico

26 mai, 2026 - 13:25 • João Malheiro

A pessoa em causa e o seu grupo de amigos eram cosplayers que iam a caminho da MCM Comic-Con que se realizou este fim de semana, em Londres.

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A polícia de Essex, no Reino Unido, respondeu a um alerta bizarro: uma pessoa levava uma espada num comboio a caminho de Londres. Só que, quando chegaram ao local, os agentes das autoridades depararam-se com um homem mascarado que, afinal, tinha uma arma de plástico.

A pessoa em causa e o seu grupo de amigos eram cosplayers que iam a caminho da MCM Comic-Con que se realizou neste fim de semana, em Londres.

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Mais tarde, a polícia reagiu com bom humor, mas mesmo assim deixou um aviso: "Há uma ocasião para manifestares o teu super-herói interior, mas não a caminho da Comic Con... quando a tua arma é um pouco realista demais, preocupa os outros."

"Para ti é uma espada de plástico e uma fatiota fixe. Para outros nem tanto... tempo e recursos são gastos a verificar estas coisas que, com um pouco mais de planeamento, podia ser evitado", lê-se no comunicado, citado pelo "The Telegraph".

Este não é o primeiro insólito que acontece este ano com a polícia de Essex. Em abril, agentes da autoridade foram chamados a um local onde, alegadamente, estava a ocorrer um tiroteio. No entanto, ao chegar, apoiados inclusive por uma ambulância e socorristas, depararam-se com alguém a jogar "Call of Duty" com o volume muito alto.

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