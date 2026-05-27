Concerto de Bad Bunny com "múltiplas reclamações" no Portal da Queixa

Consumidores relataram no Portal que foram "impedidos de entrar no recinto por apresentarem bilhetes que já tinham sido utilizados ", com os utilizadores a suspeitarem de "burlas associadas a compras realizadas em plataformas de revenda ", com algumas das queixas a serem dirigidas diretamente "à Viagogo e à Bilheteja".

De acordo com o Portal da Queixa, houve um " registo significativo de reclamações relacionadas com o primeiro concerto de Bad Bunny em Lisboa", sendo que a maioria das situações que deixaram os fãs mais melindrados dizem respeito a " burlas na aquisição de bilhetes" e "outros constrangimentos" de acesso ao recinto.

A estreia de Bad Bunny em Portugal era um dos concertos mais esperados do ano e milhares de fãs dirigiram-se, esta terça-feira, até ao Estádio da Luz , em Lisboa, para assistir ao espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS" ... mas nem todos saíram de lá satisfeitos.

"DeBí TiRAR MáS FOToS"...mas não ao bilhete



Em comunicado, o Portal da Queixa confirma aquilo que a ASAE já desvendara na "Operação Puerto Rico": há quem tenha aproveitado o evento esgotado para vender bilhetes com valores muito acima do seu preço facial e quem tenha vendido o mesmo bilhete várias vezes. Seis pessoas acabaram mesmo detidas por especulação de venda de bilhetes nas redes sociais.

Para além das alegadas fraudes, o portal também recebeu reclamações relacionadas com alterações de lugares ou zonas e até quem se queixasse de "problemas de visibilidade no recinto".

Tendo em conta que o segundo espetáculo do cantor porto-riquenho acontece já daqui a pouco, o portal que serve como uma espécie de livro de reclamações online deixa o alerta para quem vai assistir a este concerto e garante que vai continuar a acompanhar a situação.

"Recomendamos a compra de bilhetes apenas através de canais oficiais, a verificação prévia da autenticidade dos ingressos e especial atenção perante ofertas em mercados paralelos”, pede Pedro Lourenço, fundador do site.

No final, uma última recomendação: se vai partilhar fotografias do seu bilhete nas redes sociais tenha cuidado com a visibilidade das informações... "DeBí TiRAR MáS FOToS" não se aplica ao seu ingresso, que pode ficar comprometido em partilhas desnecessárias.

Vai ao concerto? Saiba os horários, como pode ir e o que pode levar.