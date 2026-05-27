Ouvir
  • Edição da Noite
  • 28 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"DeBí TiRAR MáS FOToS"

Concerto de Bad Bunny com "múltiplas reclamações" no Portal da Queixa

27 mai, 2026 - 17:44 • Daniela Espírito Santo

Burlas na aquisição de bilhetes, alterações de lugares e pouca visibilidade entre as principais queixas. Artista volta ao Estádio da Luz esta quarta-feira.

A+ / A-

A estreia de Bad Bunny em Portugal era um dos concertos mais esperados do ano e milhares de fãs dirigiram-se, esta terça-feira, até ao Estádio da Luz, em Lisboa, para assistir ao espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS"... mas nem todos saíram de lá satisfeitos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Portal da Queixa, houve um "registo significativo de reclamações relacionadas com o primeiro concerto de Bad Bunny em Lisboa", sendo que a maioria das situações que deixaram os fãs mais melindrados dizem respeito a "burlas na aquisição de bilhetes" e "outros constrangimentos" de acesso ao recinto.

Consumidores relataram no Portal que foram "impedidos de entrar no recinto por apresentarem bilhetes que já tinham sido utilizados", com os utilizadores a suspeitarem de "burlas associadas a compras realizadas em plataformas de revenda", com algumas das queixas a serem dirigidas diretamente "à Viagogo e à Bilheteja".

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny
“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

"DeBí TiRAR MáS FOToS"...mas não ao bilhete

Em comunicado, o Portal da Queixa confirma aquilo que a ASAE já desvendara na "Operação Puerto Rico": há quem tenha aproveitado o evento esgotado para vender bilhetes com valores muito acima do seu preço facial e quem tenha vendido o mesmo bilhete várias vezes. Seis pessoas acabaram mesmo detidas por especulação de venda de bilhetes nas redes sociais.

Para além das alegadas fraudes, o portal também recebeu reclamações relacionadas com alterações de lugares ou zonas e até quem se queixasse de "problemas de visibilidade no recinto".

Tendo em conta que o segundo espetáculo do cantor porto-riquenho acontece já daqui a pouco, o portal que serve como uma espécie de livro de reclamações online deixa o alerta para quem vai assistir a este concerto e garante que vai continuar a acompanhar a situação.

"Recomendamos a compra de bilhetes apenas através de canais oficiais, a verificação prévia da autenticidade dos ingressos e especial atenção perante ofertas em mercados paralelos”, pede Pedro Lourenço, fundador do site.

No final, uma última recomendação: se vai partilhar fotografias do seu bilhete nas redes sociais tenha cuidado com a visibilidade das informações... "DeBí TiRAR MáS FOToS" não se aplica ao seu ingresso, que pode ficar comprometido em partilhas desnecessárias.

Vai ao concerto? Saiba os horários, como pode ir e o que pode levar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 28 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?