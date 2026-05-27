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"DeBí TiRAR MáS FOToS"
Concerto de Bad Bunny com "múltiplas reclamações" no Portal da Queixa
27 mai, 2026 - 17:44 • Daniela Espírito Santo
Burlas na aquisição de bilhetes, alterações de lugares e pouca visibilidade entre as principais queixas. Artista volta ao Estádio da Luz esta quarta-feira.
A estreia de Bad Bunny em Portugal era um dos concertos mais esperados do ano e milhares de fãs dirigiram-se, esta terça-feira, até ao Estádio da Luz, em Lisboa, para assistir ao espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS"... mas nem todos saíram de lá satisfeitos.
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De acordo com o Portal da Queixa, houve um "registo significativo de reclamações relacionadas com o primeiro concerto de Bad Bunny em Lisboa", sendo que a maioria das situações que deixaram os fãs mais melindrados dizem respeito a "burlas na aquisição de bilhetes" e "outros constrangimentos" de acesso ao recinto.
Consumidores relataram no Portal que foram "impedidos de entrar no recinto por apresentarem bilhetes que já tinham sido utilizados", com os utilizadores a suspeitarem de "burlas associadas a compras realizadas em plataformas de revenda", com algumas das queixas a serem dirigidas diretamente "à Viagogo e à Bilheteja".
"DeBí TiRAR MáS FOToS"...mas não ao bilhete
Em comunicado, o Portal da Queixa confirma aquilo que a ASAE já desvendara na "Operação Puerto Rico": há quem tenha aproveitado o evento esgotado para vender bilhetes com valores muito acima do seu preço facial e quem tenha vendido o mesmo bilhete várias vezes. Seis pessoas acabaram mesmo detidas por especulação de venda de bilhetes nas redes sociais.
Para além das alegadas fraudes, o portal também recebeu reclamações relacionadas com alterações de lugares ou zonas e até quem se queixasse de "problemas de visibilidade no recinto".
Tendo em conta que o segundo espetáculo do cantor porto-riquenho acontece já daqui a pouco, o portal que serve como uma espécie de livro de reclamações online deixa o alerta para quem vai assistir a este concerto e garante que vai continuar a acompanhar a situação.
"Recomendamos a compra de bilhetes apenas através de canais oficiais, a verificação prévia da autenticidade dos ingressos e especial atenção perante ofertas em mercados paralelos”, pede Pedro Lourenço, fundador do site.
No final, uma última recomendação: se vai partilhar fotografias do seu bilhete nas redes sociais tenha cuidado com a visibilidade das informações... "DeBí TiRAR MáS FOToS" não se aplica ao seu ingresso, que pode ficar comprometido em partilhas desnecessárias.
Vai ao concerto? Saiba os horários, como pode ir e o que pode levar.
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