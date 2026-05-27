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Da paixão aos bordados: Lenços de Namorados do Minho conquistam a Europa

27 mai, 2026 - 11:02 • Olímpia Mairos

Os tradicionais lenços bordados do Minho tornaram-se o primeiro produto artesanal português com proteção de Indicação Geográfica na União Europeia, reforçando a valorização e defesa do património cultural nacional.

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Os tradicionais Lenços de Namorados do Minho passaram a estar oficialmente protegidos como Indicação Geográfica (IG) em toda a União Europeia, tornando-se o primeiro produto artesanal português a obter este reconhecimento no âmbito do novo sistema europeu para produtos artesanais e industriais.

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A proteção entrou em vigor a 26 de maio de 2026 e integra o primeiro grupo de artigos artesanais europeus reconhecidos ao abrigo do sistema europeu CIGI, gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

O processo foi acompanhado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI Portugal), organismo tutelado pelo Ministério da Justiça.

Património tradicional protegido em toda a União Europeia

Originários dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, bem como de vários concelhos de Vila Real, os Lenços de Namorados do Minho são peças tradicionais bordadas à mão, historicamente ligadas às tradições de namoro popular portuguesa.

Os lenços distinguem-se pelos bordados coloridos, mensagens amorosas e símbolos populares, sendo considerados uma das expressões mais emblemáticas do património artesanal português.

Segundo o Ministério da Justiça, este reconhecimento europeu garante proteção à designação dos produtos cuja “qualidade, reputação ou características” estão diretamente associadas à sua origem geográfica.

Rita Alarcão Júdice destaca importância do reconhecimento

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, felicitou a atribuição da Indicação Geográfica, sublinhando a importância da valorização do património artesanal nacional.

Este reconhecimento protege a designação de produtos cuja qualidade, reputação ou características estão ligadas à origem geográfica”, destacou a governante.

O Ministério da Justiça considera ainda que a classificação representa um passo importante para a valorização económica, cultural e internacional do artesanato português, permitindo reforçar a autenticidade e a proteção contra imitações no mercado europeu.

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