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Hot Clube dá música este sábado, com entrada gratuita, na Casa Capitão

27 mai, 2026 - 14:28 • Maria João Costa

Chama-se Hot Clube Song Fest e tem entrada gratuita este sábado na Casa Capitão, em Lisboa. O evento é dedicado à escrita de canções e conta com showcases, DJ sets e conversas com novos artistas ligados ao jazz, pop e songwriting.

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Músicos como Bruno Pernadas, Ana Lua Caiano ou Beatriz Pessoa são exemplo de artistas que saíram da mais antiga escola de jazz, o Hot Clube e enveredaram por caminhos mais ligados à escrita de canções que vão do pop ao rock, passando pela linguagem do jazz.

Para honrar esse legado, a Escola de Jazz do Hot Clube organiza, este sábado, com entrada gratuita o Hot Clube Song Fest que vai juntar na Casa Capitão, em Lisboa, vários artistas em torno desta ideia da escrita de canções.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Gonçalo Marques, responsável pedagógico da escola, explica que o evento começa às 17 horas. “Vai até ao final do dia, por volta das 23h30, meia-noite. Vai começar com uma apresentação de alguns dos nossos alunos atuais”.

A partir das 17 horas há DJ sets no terraço da Casa Capitão, com “música escolhida por Inóspita, João Borsch, Beatriz Pessoa e Margarida Campelo”, aponta Gonçalo Marques.

À mesma hora, mas no primeiro andar, começa a “Mostra de Canções” com atuações de antigos alunos como Inês Khoehler, Andreia Ferreira, Guilherme Santos e Lourenço Diogo.

Para o final da tarde, pelas 18 horas está reservado espaço para a conversa. O tema, refere o professor é “sobre o que é que significa ser cantautor em Portugal e que tipo de percursos são possíveis, que desafios existem e que oportunidades”.

Esta conversa contará com a participação de as cantoras Joana Espadinha e Beatriz Pessoa e Mário Rui Vieira, jornalista da Blitz e do semanário Expresso.

Depois há mais espaço à música. Os principais concertos começam às 19 horas, no rés do chão da Casa Capitão e contam com Dreia, Ricardo Reis Soares e depois, a partir das 21 horas, Marta Lima.

Diogo Chorão atuará às 21h30, Maria Leitão às 22 horas, Samuel Pacheco às 22h30 e Razy encerra o festival às 23 horas.

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