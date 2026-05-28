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Cientista alerta que introduzir vida fora da Terra pode ameaçar outros planetas
28 mai, 2026 - 19:50 • Lusa
"A colonização espacial pode desencadear invasões biológicas irreversíveis, caso microrganismos, plantas ou animais introduzidos pelo ser humano escapem ao controlo", explicou um cientista da Universidade do Minho. A NASA e a Blue Origin vão começar este ano a construir uma base na Lua.
Um estudo co-produzido por um cientista da Universidade do Minho (UMinho) pede prudência na introdução de vida fora da Terra, alertando que a colonização biológica pode ameaçar outros planetas, divulgou esta quinta-feira a instituição.
De acordo com a investigação, "a colonização espacial pode desencadear invasões biológicas irreversíveis, caso microrganismos, plantas ou animais introduzidos pelo ser humano escapem ao controlo", indica em comunicado a UMinho.
"A introdução de espécies da Terra em corpos extraterrestres (designada terraformação) é um evento de invasão potencialmente imprevisível", avisou Ronaldo Sousa, investigador do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da UMinho (ECUM) que integra a equipa internacional que desenvolveu o estudo.
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De acordo com o cientista, "a presença prolongada na Lua ou em Marte pode contribuir para a sobrevivência da humanidade a longo prazo, mas também pode alterar esses ecossistemas".
"Devemos evitar criar as primeiras espécies invasoras interplanetárias e repetir erros ecológicos cometidos na Terra", insistiu.
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Os investigadores defendem que a colonização espacial deve ser regulada, "com princípios similares ao combate a espécies invasoras na Terra".
O objetivo é "antecipar riscos ambientais, éticos e evolutivos, evitando que passem da ficção científica para a realidade", sinalizou o estudo.
Ronaldo Sousa dá o exemplo da "introdução nefasta de coelhos e raposas na Austrália em 1859 e, noutro caso, o acidente do módulo lunar israelita Beresheet em 2019, que terá libertado na Lua milhares de minúsculos tardígrados (também conhecidos por ursos-d'água e que são altamente resistentes à temperatura, radiação e desidratação)".
"As missões espaciais estão no centro do debate político e científico, pelo que importa falarmos também da terraformação, que traz riscos profundos de desestabilização de ecossistemas emergentes."
O estudo, em coautoria com Teun Everts (Bélgica) e Phillip Haubrock (Reino Unido), encara a terraformação "como uma forma de introdução biológica mediada por humanos e não apenas como engenharia planetária".
Os autores defendem "a rápida regulação da introdução deliberada da vida fora da Terra, para se evitar a reprodução de padrões históricos de exploração e desigualdade".
Sugerem também "a criação de entidades globais de governação robustas e a colaboração interdisciplinar entre biólogos, astrobiólogos, especialistas em ética e decisores políticos".
Entre os possíveis organismos pioneiros para terraformação, o estudo "analisa fungos resistentes à radiação, cianobactérias, microrganismos metanogénicos e organismos sintéticos, devido ao seu potencial de formar solos, produzir oxigénio ou alterar a atmosfera".
Os cientistas avisam que esses organismos "podem gerar subprodutos tóxicos em ambientes extraterrestres com recursos limitados".
"A ciência das invasões fornece décadas de conhecimento sobre prevenção, deteção precoce, avaliação de impactos e gestão de espécies introduzidas", observou o cientista da Universidade do Minho.
O futuro desta área "depende não só da tecnologia, mas também da capacidade de aprender com erros ecológicos do passado e agir de forma responsável em novos contextos planetários", acrescentou.
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