"É um marco na minha carreira". Joana Vasconcelos dialoga com Picasso em Málaga

Esculturas e instalações de Joana Vasconcelos estarão até 27 de setembro "em diálogo" com o pintor Pablo Picasso no Museu Picasso Málaga, numa exposição que a artista portuguesa considera ser "um marco muito importante" na sua carreira. São 13 as obras de Joana Vasconcelos, produzidas entre a década de 1990 e a atualidade, numa "visão abrangente" da sua obra, que a partir de sexta-feira podem ser vistas em salas de dois andares do Museu Picasso Málaga, a cidade do sul de Espanha onde nasceu Pablo Picasso. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"É um marco na minha carreira porque tem uma série de peças que nunca estiveram juntas desta forma. Mas principalmente é um marco porque é um diálogo no espaço com Picasso. As pessoas visitam o museu e saem de uma sala com pinturas e desenhos de Picasso e entram mas minhas salas nestes dois pisos", disse esta quinta-feira Joana Vasconcelos à Lusa, em Málaga, durante a apresentação da exposição "Transfiguração" à imprensa e convidados do museu. É uma exposição que permite uma "visão abrangente da obra de uma das artistas europeias mais singulares do panorama contemporâneo", como a apresenta o Museu Picasso Málaga, e que a artista disse hoje pretender ser um reflexo da própria transfiguração que tem havido na sua obra e na sua carreira ao longo das décadas.

Joana Vasconcelos explicou que Picasso é uma fonte de inspiração e, para a sua obra, "significa muito aquilo que é o título da exposição, a transfiguração". Picasso, sublinhou, teve uma "carreira muito longa, que se transfigurou, que mudou, que teve vários períodos, várias épocas, e foi um artista que se conseguiu adaptar aos tempos e conseguiu manter sempre uma visão muito contemporânea e muito clara sobre o momento em que estava a viver". "Foi um artista que aguentou várias situações difíceis e que manteve sempre um nível e uma qualidade e uma criatividade enorme na sua obra. Portanto, é uma referência para todos nós e é uma fonte de inspiração em termos de cor, em termos da sua tradição, como representava o seu país, como trazia as suas tradições, presentes na sua obra. E é isso que eu, de alguma maneira, também tento fazer", acrescentou Joana Vasconcelos. Na apresentação da exposição, a artista destacou como, por exemplo, Picasso fez um percurso entre o bidimensional da pintura e do desenho e a escultura ou entre a abstração e a figuração, estabelecendo paralelos com a sua própria obra. A artista portuguesa e o curador da exposição, Miguel López-Remiro, diretor artístico do Museu Picasso Málaga, revelaram que "Transfiguração" é o resultado de quase dois anos de trabalho entre Joana Vasconcelos e a instituição.

A exposição acaba por ser "uma espécie de invasão amável" de Joana Vasconcelos "na casa de Picasso", congratulou-se Miguel López-Remiro, que destacou que as 13 obras, muitas delas monumentais, estão em dois pisos, no pátio e nas duas varandas do museu. "Transfigura tudo o que toca, a nós e ao espaço", disse o curador, sobre Joana Vasconcelos e a sua obra. A obra mais antiga de Joana Vasconcelos exposta no Museu Picasso Málaga é "Flores do meu desejo", de 1996, cedida para esta mostra pela Fundação EDP. A mais recente é "Floresta Encantada", de 2024, exposta pela primeira vez em Hong Kong, na China. Trata-se, porém, de uma nova versão desta instalação, criada propositadamente para o espaço do Museu Picasso Málaga, onde ocupa toda uma sala. "Acabámos aqui a "Floresta Encantada", que é uma peça que já tínhamos feito outras vezes, mas nunca com o rigor e com a qualidade com que fizemos aqui e realmente é uma peça muito diferente", explicou à Lusa.