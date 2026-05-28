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Bem-estar animal
Encontrados mais de 400 gatos (doentes) num apartamento no Brasil
28 mai, 2026 - 21:25 • Catarina Magalhães
Acomodando-se como podiam dentro dos móveis da casa, atrás do sofá e até entre o vidro e a rede de cada janela, foram nascendo centenas de felinos a partir de um casal de gatos adotado há dez anos.
Num apartamento com pouco mais de 200 metros quadrados, mais de 400 gatos viviam amontoados em Corcórdia, um município brasileiro a um pouco mais de 400 quilómetros de Curitiba.
Graças à falta de higiene, os felinos viviam gravemente doentes e debilitados, acomodando-se como podiam dentro dos móveis da casa, atrás do sofá e até entre o vidro e a rede de cada janela, avançou o jornal brasileiro "g1".
Porém, este caso começou há dez anos quando uma mulher reformada adotou um casal de gatos que, desde então, não parou de reproduzir, sem qualquer controlo, pelas 11 divisões da casa.
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Após uma denúncia sobre as condições insalubres da habitação e a sobrelotação, a dona dos animais assinou um acordo com os responsáveis do município, pelo final de abril, para ajudá-la a ajustar a sua conduta, oficializado no "Termo de Ajuste de Conduta".
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Mas, quando chegou a hora de os técnicos e veterinários agirem, a reformada quebrou o acordo, impedindo a entrada dos profissionais no apartamento.
Perante este cenário, a prefeitura divulgou o caso nos meios oficiais e o Ministério Público (MP) brasileiro autorizou uma entrada forçada com o apoio da polícia.
"Foi reportado um relatório de inspeção sanitária, que descreveu uma 'situação de acúmulo excessivo de animais domésticos (felinos), em ambiente insalubre, sem a monitorização do tutor", lê-se num comunicado do município.
Em reação, a tutora admitiu que foram nascendo centenas de felinos no interior do apartamento, apesar de insistir que nunca adotou felinos abandonados.
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Para já, o que resta é melhorar o estado de saúde destas centenas de gatos que também estiveram em contacto com tantos outros que morreram.
A diretora de Bem-Estar Animal no país decidiu que os animais devem cumprir, em primeiro lugar, um período de quarentena no mesmo apartamento enquanto recebem atendimento médico.
Após este isolamento, estes felinos vão ser castrados e levados às organizações não-governamentais de proteção animal para estarem disponíveis para adoção responsável.
O plano de resgate previsto pode demorar até seis meses e a dona está impedida de voltar a acumular animais no apartamento.
No entanto, se o relatório dos especialistas revelar maus-tratos aos felinos, a mulher poderá ter de responder criminalmente pelo ato.
"O Ministério Público manterá a fiscalização rigorosa e permanente do cumprimento das ações e prazos estabelecidos", assegurou a entidade.
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