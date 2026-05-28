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Jogos Santa Casa
EuroDreams: 19 prémios saem em Portugal
28 mai, 2026 - 21:33 • Lusa
Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.
Um total de 19 apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no terceiro prémio, no valor de 499,24 euros.
A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 28 de maio de 2026, é composta pelos números 11 - 12 - 17 - 22 - 25 - 35 e pelo Número de Sonho 4.
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Ninguém acertou no primeiro e no segundo prémio em Portugal.
Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.
Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.
Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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