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Portugueses acham “chato" e "aborrecido” o cinema nacional

28 mai, 2026 - 16:23 • Maria João Costa

A maioria dos portugueses continua a ter uma perceção negativa do cinema nacional. “Chato, aborrecido”, “Baixa Qualidade” são expressões usadas por 45 por cento dos que fazem referências negativas sobre a produção nacional. Ainda assim, os portugueses acham que há uma tendência de evolução positiva

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São dados revelados esta quinta-feira num estudo apresentado nos “Encontros do Cinema Português”. Nesta análise inédita sobre a perceção dos portugueses sobre o cinema nacional, os seus hábitos de consumo, barreiras, expectativas e motivações ficamos a saber que 45 por cento dos inquiridos revela ideias negativas sobre a produção da sétima arte portuguesa.

Quinze por cento dizem que os filmes são “chatos e aborrecidos”, outros 11% consideram que têm “baixa qualidade”. Aos olhos de 7% dos portugueses, os filmes nacionais são “lentos” e 3% consideram-nos “teatrais” e “exagerados”.

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Neste estudo apresentado nos Encontros do Cinema Português promovidos pela NOS Audiovisuais em que esteve presenta, esta quinta-feira, a ministra da Cultura é também revelado que 41% dos portugueses não viram nenhum filme nacional no último ano.

Ainda assim, quando veem, 45% preferem a televisão, 24% as plataformas de “streaming” e, apenas 21% vão a uma sala de cinema.

Questionados porque não veem mais cinema nacional, 36% reconhecem que não lhe chega informação sobre as novidades; 31% dizem que as histórias não são do seu interesse. Já 29% dos inquiridos acham que não existem filmes suficientes e 11% queixam-se de não encontrar esses filmes nos cinemas.

Quanto à perceção, os portugueses acham, no entanto, que há uma tendência clara de evolução positiva.

Neste estudo que pretende contribuir para uma reflexão sobre como aproximar os espetadores dos filmes portugueses, 27% dizem que se houve mais comédias veria mais cinema nacional, outros 27 dizem que se os preços fossem melhores iriam ao cinema.

Apesar de tudo, um total de 66% dos portugueses acha importante ou muito importante haver uma indústria do cinema, forte e ativa, em Portugal.

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