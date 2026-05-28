Santa Maria é uma das cinco ilhas do mundo com fósseis de baleias

A ilha de Santa Maria, nos Açores, é uma das cinco ilhas, a nível mundial, com registo fóssil de baleias, constituindo um património paleontológico "praticamente sem rival", revelou à agência Lusa o investigador Sérgio Ávila.

"Só existem cinco ilhas em todo o mundo que têm registo fóssil de baleias. E Santa Maria é uma delas", afirmou o investigador principal do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-Açores), Sérgio Ávila, em declarações à Lusa.

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Segundo o investigador da Universidade dos Açores, enquanto nas restantes quatro ilhas apenas foram encontrados "um dente ou um pedaço de uma vértebra", em Santa Maria "existem pelo menos cinco ou seis lugares onde conhecemos vértebras destes grandes cetáceos marinhos e que estão preservadas no registo fóssil".

Sérgio Ávila coordena uma equipa que se tem dedicado ao estudo, preservação e divulgação científica do valioso património paleontológico de Santa Maria, a mais antiga das nove ilhas do arquipélago, onde existe a maior jazida de fósseis a céu aberto do Atlântico Norte.

"A ilha tem sido, ao longo dos últimos 20 anos, objeto de estudos aprofundados. Vamos abrindo e fechando sucessivamente portas de áreas diferentes de investigação", explicou, indicando que existem ainda "entre 10 a 20 artigos científicos" em preparação sobre Santa Maria, alguns dos quais, quando forem publicados, terão "impacto a nível mundial".

O investigador destacou que os trabalhos desenvolvidos na ilha são o resultado do esforço conjunto de "mais de 80 investigadores" de diversas áreas, incluindo geólogos, biólogos, paleontólogos, oceanógrafos, geoquímicos, estatísticos e até artistas, realizadores de cinema e jornalistas que acompanharam os cientistas em todas as expedições a Santa Maria.

"É uma ilha mesmo singular. Tem uma história geológica muito interessante e tem um património paleontológico que praticamente não tem rival a nível mundial", sublinhou.

Sérgio Ávila explicou também que a história geológica da ilha é rara, semelhante apenas a algumas ilhas de Cabo Verde, como a ilha do Sal.

"Iremos no decurso dos próximos quatro a cinco anos continuar a ter material para publicar sobre a ilha. E, neste momento, Santa Maria é certamente uma das ilhas mais bem conhecidas a nível mundial no que diz respeito quer à fauna terrestre e marinha, quer, em particular, no que se refere ao registo fóssil, ou seja, ao seu património paleontológico", assinalou.

Em 28 de agosto de 2018 foi instituído o Paleoparque de Santa Maria, através de Decreto Legislativo Regional, com o objetivo de preservar os elementos paleontológicos e geológicos de Santa Maria.

De acordo com a legislação, o Paleoparque Santa Maria é dotado de um plano de ação.

Sérgio Ávila sublinhou que foi possível criar o primeiro paleoparque a nível mundial, que percorre toda a ilha e que permitiu proteger as jazidas fósseis existentes, num processo que contou, na altura, com a colaboração da Associação Internacional de Palentologia e o Geoparque Açores.

Este é o primeiro paleoparque do mundo a proteger a totalidade do património paleontológico de uma ilha inteira.

O investigador adiantou que o modelo açoriano já despertou interesse nos governos das Canárias e de Cabo Verde, que ponderam implementar estruturas semelhantes inspiradas no exemplo de Santa Maria.

"O Paleoparque de Santa Maria tem força de lei", salientou ainda Sérgio Ávila, explicando que esse enquadramento permite criar áreas de acesso condicionado ou totalmente protegidas para conservação do património paleontológico.

A ilha conta também com uma Casa dos Fósseis, uma ala expositiva integrada no Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo (CIADP), localizada na zona histórica de Vila do Porto, para divulgar o acervo paleontológico e geológico de Santa Maria. .

Segundo informação disponibilizada no sítio da internet da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, a Casa dos Fósseis "alberga o espólio do naturalista Dalberto Pombo, pioneiro no estudo da diversidade geológica e biológica da ilha e tem como principal objetivo promover o conhecimento do património natural, de uma forma dinâmica e interativa".