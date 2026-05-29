Austríaco que planeava ataque em concerto de Taylor Swift condenado a 15 anos de prisão

Um tribunal austríaco condenou esta quinta-feira um homem de 21 anos que admitiu ter planeado um ataque islâmico num concerto da cantora Taylor Swift, em Viena, em 2024.

O austríaco terá de cumprir uma pena de 15 anos de prisão, por ser culpado de vários crimes, sobretudo relacionados com terrorismo.

Beran A., cujo apelido não foi divulgado em conformidade com as regras de privacidade austríacas, foi detido a 7 de agosto de 2024, um dia antes do primeiro de três concertos da cantora norte-americana na capital austríaca.

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Os três espetáculos acabaram por ser cancelados na época para desilusão dos fãs e da própria Taylor Swift, que mais tarde descreveu a situação como “devastadora”.

No tribunal, nem a cantora nem os chamados “Swifties” estiveram presentes no julgamento, realizado em Wiener Neustadt, cidade situada a sul de Viena.

