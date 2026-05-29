- Noticiário das 3h
- 29 mai, 2026
-
Terrorismo
Austríaco que planeava ataque em concerto de Taylor Swift condenado a 15 anos de prisão
29 mai, 2026 - 01:07 • Reuters, com redação
Ficou provado que o homem de 21 anos tentou, sem sucesso, adquirir ilegalmente armas, incluindo uma metralhadora e uma granada de mão, e que seguiu instruções de um vídeo do autoproclamado Estado Islâmico para fazer uma bomba caseira.
Um tribunal austríaco condenou esta quinta-feira um homem de 21 anos que admitiu ter planeado um ataque islâmico num concerto da cantora Taylor Swift, em Viena, em 2024.
O austríaco terá de cumprir uma pena de 15 anos de prisão, por ser culpado de vários crimes, sobretudo relacionados com terrorismo.
Beran A., cujo apelido não foi divulgado em conformidade com as regras de privacidade austríacas, foi detido a 7 de agosto de 2024, um dia antes do primeiro de três concertos da cantora norte-americana na capital austríaca.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os três espetáculos acabaram por ser cancelados na época para desilusão dos fãs e da própria Taylor Swift, que mais tarde descreveu a situação como “devastadora”.
No tribunal, nem a cantora nem os chamados “Swifties” estiveram presentes no julgamento, realizado em Wiener Neustadt, cidade situada a sul de Viena.
Teconologia
Meta criou “chatbots sedutores” com imagem de Taylor Swift e outras celebridades sem autorização
Meta usou imagem e nome de celebridades como Taylo(...)
Beran A. declarou-se culpado das acusações relacionadas com o ataque planeado e pediu desculpa antes de o júri iniciar as deliberações.
Ficou provado que Beran A. tentou, sem sucesso, adquirir ilegalmente armas, incluindo uma metralhadora e uma granada de mão, e que seguiu instruções de um vídeo do autoproclamado Estado Islâmico.
No início do julgamento, no mês passado, Beran A. disse ao tribunal que vagueou pelo Dubai, em março de 2024, à procura de vítimas para esfaquear, mas sofreu um ataque de pânico quando tentou agir. Após regressar a Viena, decidiu levar o plano mais longe e acabou por escolher o concerto de Taylor Swift como alvo.
Tanto ele como Arda K. negaram ter dado apoio moral a um terceiro homem, detido em Meca por suspeitas de ter esfaqueado um agente de segurança na Grande Mesquita da cidade sagrada. O suspeito permanece detido na Arábia Saudita.
- Noticiário das 3h
- 29 mai, 2026
-