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Não foi a Bad Bunny? Ainda vai a tempo de ver as fotos da semana

29 mai, 2026 - 22:25 • Catarina Magalhães

Para além do arraial de Benito, pode deixar-se surpreender pelo búfalo loiro do Bangladesh apelidado de "Donald Trump", pelo boné com rodinhas de um fã da Volta à Itália ou ainda pelos concorrentes armados em super-heróis que correm, todos os anos, numa ribanceira atrás de uma bola de queijo numa vila inglesa.

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Foi o tema mais falado da semana em Portugal (e pode adivinhar-se já um dos momentos mais populares do ano).

Após escrever uma carta de amor a Porto Rico durante o show do intervalo do Super Bowl, Bad Bunny voou até Lisboa e encheu, por duas vezes, o Estádio da Luz, com milhares de fãs ansiosos pelo espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS".

A estrela, de 32 anos, celebrou por cá a cultura latina na terça e quarta-feira, trouxe consigo a "La Casita" – uma pequena casa cor-de-rosa inspirada nas raízes porto-riquenhas que vira uma festa com convidados surpresa no meio da atuação –, mas também tirou tempo para homenagear a nossa.

Na primeira noite, um dos músicos da banda do artista tocou a música "Lisboa Menina e Moça", de Carlos do Carmo, com um "cuatro puertorriqueño" (instrumento tradicional do país caribenho). Já no segundo concerto, surpreendeu o público com "A minha casinha", um clássico de Xutos e Pontapés.

Para além do arraial de Benito, pode deixar-se surpreender na fotogaleria da semana pelo búfalo loiro do Bangladesh apelidado de "Donald Trump", pelo boné com rodinhas de um fã da Volta à Itália ou ainda pelos concorrentes armados em super-heróis que correm, todos os anos, numa ribanceira atrás de uma bola de queijo no Reino Unido.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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