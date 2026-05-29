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Temperaturas a subir e o prémio do Euromilhões também: saiba se ganhou o jackpot de 129 milhões

29 mai, 2026 - 20:32 • Redação

Conheça a chave do sorteio desta sexta-feira.

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É desta que a sorte está do seu lado? Esta sexta-feira está em jogo, no primeiro prémio, um jackpot de 129 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões, de 29 de maio de 2026, é composta pelos números 5 - 14 - 18 - 31 - 35 e pelas estrelas 2 e 12.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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