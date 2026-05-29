Yamandu Costa junta-se à Orquestra Portuguesa de Guitarrras e Bandolins para dois concertos
29 mai, 2026 - 10:00 • João Malheiro
Concertos na Casa da Música, no Porto, e no Teatro Ribeiro da Conceição, em Lamego.
A Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins (OPGB) realiza este fim de semana dois concertos numa colaboração com o artista brasileiro Yamandu Costa.
No sábado, o espetáculo que vai trazer uma "fusão musical" sobe a palco na Casa da Música, no Porto, pelas 18h00. Já no domingo, será em Lamego, no Teatro Ribeiro da Conceição, pelas 16h00.
A cargo do maestro espanhol Fernando Bustamante, que já colaborou com a Orquestra em mais de uma mão cheia de ocasiões, o concerto terá sonoridades da lusofonia, brasilidade, tropicalismo e ainda composições do japonês Yasuo Kuwahara.
À Renascença, o diretor artístico da OPGB, António de Sousa Vieira, diz que esta colaboração é apenas a mais recente de um conjunto que explora vários géneros artísticos. No caso de Yamandu Costa, trata-se de um trabalho com "uma referência no violão de sete cordas".
"Tentamos sempre respeitar a nossa formação base, existe imenso repertório em que somos os maiores embaixadores em Portuga. Mas, por outro lado, esta mistura entre o erudito, old music e o popular resulta muito bem com os nossos instrumentos e é uma mais-valia para o público ver esta abordagem global", considera.
António de Sousa Vieira conta que o maestro Fernando Bustamante também tem outro trabalho com Yamandu Costa, pelo que acabou "por se juntar o útil ao agradável" e tudo se concretizou da melhor forma.
O espetáculo vai dividir-se em duas partes. O diretor artístico da OPGB explica que a primeira metade vai debruçar-se sobre o repertório de orquestra de cordas dedilhadas. Já a segunda, será dedicada a oito composições de Yamandu Costa, que se junta ao alinhamento como solista.
"Assistir a um concerto do Yamandu Costa ao vivo é sempre um momento que ficará guardado na nossa vida. Será uma explosão de timbres e cores e potência sonora. Não vai defraudar as expectativas", remata António de Sousa Vieira.
Bilhetes para os espetáculos podem ser comprados no site da Casa da Música e na Ticketline.
