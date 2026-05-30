Afinal, mosquitos podem ser atraídos pelo cheiro dos repelentes

Num pequeno tubo coberto por rede, os mosquitos alimentavam-se picando umas bolsas aquecidas com sangue de ovelha e, dez segundos depois, os investigadores pulverizaram DEET no ar, um composto químico popular em repelentes.

Utilizando o mesmo método de estudo que o cientista Ivan Pavlov no fim dos anos 1800 que ensinou os cães a associar o som de uma campainha a comida, estes estudiosos realizaram uma série de experiências com a espécie de mosquito "Aedes aegypti", capaz de transmitir dengue, febre amarela ou até Zika.

Um novo estudo lançado esta semana revela que os mosquitos podem, afinal, ser atraídos pelo cheiro dos repelentes , avançou o "Journal of Experimental Biology" .

Prestes a chegar o verão, cá vêm eles. Há quem invista em repelentes, mas até que ponto é que vale a pena?

Islândia era o único país sem relatos de mosquitos(...)

Não demorou muito até os mosquitos acharem o repelente "apetitoso", agindo "quase de forma frenética".

"Cerca de 60% dos mosquitos treinados ficaram loucos a tentar picar algo mal sentiram o cheiro de DEET", revelam.

Num segundo teste, uma cientista pulverizou apenas uma mão com repelente, mas os insetos treinados voaram, de imediato, para a mão com DEET.

Um terceiro teste passou por treinar os mosquitos a associar um alimento açucarado ao cheiro do repelente e acabou por se confirmar que o "entusiasmo" dos mosquitos, "percebendo rapidamente a ligação".

Ou seja, se os mosquitos foram repetidamente expostos a este cheiro, podem associá-lo a alimento tal como o sangue humano.

Apesar desta investigação, os cientistas recomendam, na mesma, o uso de repelentes e a sua reaplicação, porque "salva vidas" contra doenças transmitidas por mosquitos.

"Se o produto estiver estiver na pele há várias horas e fraco o suficiente para não repelir, mas ainda percetível pelo mosquito, este pode favorecer essa associação", lê-se.