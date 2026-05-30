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Itália proíbe concertos de Kanye West e Travis Scott por questões de segurança
30 mai, 2026 - 11:40 • Redação com Reuters
Kanye West concerto marcado para o Estádio do Algarve, a 7 de agosto.
Itália proibiu dois concertos dos rappers norte-americanos Kanye West e Travis Scott, que se realizariam em julho na cidade de Reggio Emilia, no norte do país, informaram este sábado as autoridades.
O presidente da Câmara local, Salvatore Angieri, ordenou o cancelamento devido a preocupações com a ordem pública e a segurança, incluindo o potencial para protestos.
West, também conhecido por Ye, enfrentou uma onda de cancelamentos de concertos em toda a Europa este verão, após anos de declarações antissemitas, incluindo elogios a Adolf Hitler e a divulgação de conteúdos com imagens nazis.
Scott, por sua vez, tem sido alvo de críticas em relação à segurança nos seus concertos desde a tragédia de 2021 no festival Astroworld, em Houston, que fez 10 mortos e centenas de feridos.
Scott iria atuar no "Pulse of Gaia Festival" a 17 de julho, na RCF Arena, com capacidade para 103 mil pessoas, e Ye estava agendado para o dia seguinte.
Angieri afirmou que a decisão foi tomada após pedidos do grupo de defesa do consumidor CODACONS e da comunidade judaica de Modena e Reggio Emilia, que expressaram preocupações específicas sobre Ye.
As autoridades citaram a proximidade entre os dois concertos e o grande fluxo de espectadores esperado em 24 horas como fatores que justificaram a proibição. Referiram ainda o cancelamento de outros concertos de Ye na Europa e o "risco concreto" de protestos.
Em abril, o Reino Unido negou a entrada de Ye com a alegação de que a sua presença não seria benéfica para o bem público. Mais tarde, nesse mês, também adiou um concerto em Marselha após relatos de que o governo francês tinha tentado impedi-lo, enquanto os concertos na Polónia e na Suíça também foram cancelados.
Ye, que pediu desculpa por declarações anteriores e disse que estavam ligadas a uma doença bipolar não tratada, continuou a atuar em países que o acolheram e tem um concerto marcado para Istambul este sábado. Tem também concertos marcados na Holanda no próximo mês, depois de o ministro da imigração do país ter afirmado que não havia motivos legais para negar a sua entrada.
Kanye West tem, igualmente, concerto marcado para o Estádio do Algarve, a 7 de agosto.
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