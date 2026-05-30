Morreu D. Zacarias Kamwenho, arcebispo emérito do Lubango

Morreu, esta sexta-feira, D. Zacarias Kamwenho, arcebispo emérito do Lubango. Tinha 91 anos.

A informação foi avançada pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) - que liderou de 1997 a 2003 -, citada pela Rádio Nacional de Angola.

"A instituição solidariza-se igualmente com os fiéis da Arquidiocese do Lubango e da Diocese do Sumbe, onde foi o primeiro Bispo, bem como com os seus familiares, amigos e as Irmãs Franciscanas da Visitação de Maria, congregação diocesana fundada por Dom Zacarias Kamwenho", é dito no comunicado citado no artigo publicado este sábado.

O sacerdote era uma das figuras "mais marcantes da história da Igreja de Angola", como recorda o padre Tony Neves, missionário espiritano que vive em Roma e que destaca o "compromisso pela justiça e pela paz" de Zacarias Kamwenho, que também liderou a criação do "Movimento Pro-Pace" e o Comité Inter-Eclesial para a Paz.

Em 2001, foi agraciado pelo Parlamento Europeu com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, pelo "papel fundamental no processo de paz que conduziu ao fim da guerra civil" em Angola.

"Dom Zacarias Kamwenho encontrava-se na vanguarda de um movimento que, no final da década de 1990, através dos seus esforços e dos de outros dirigentes da Igreja e da sociedade civil, inspirou no povo angolano uma consciência crescente da necessidade de lutar pela paz e pelos direitos humanos e promover uma «reconciliação nacional inclusiva»", diz o Parlamento Europeu, na página que lhe dedicou.

"Serviu de mediador entre as partes em conflito para trazer a paz a um país dilacerado por 27 anos de guerra intermitente", continua a missiva que acompanhava o prémio e que assegurava que o Parlamento Europeu, desta forma, reconhecia a "firme, imparcial e persistente luta de Kamwenho pela paz, pela democracia e pelos direitos humanos em Angola".