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Morreu Edgar Morin, um dos maiores pensadores do século XX
30 mai, 2026 - 09:53 • Daniela Espírito Santo , Pedro Mesquita com agências
Filósofo e sociólogo francês tinha 104 anos. "Caçador de conhecimento" e "agitador de ideias" tinha forte ligação a Portugal, que descrevia como "um país extraordinário".
Morreu, esta sexta-feira, o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin. O "caçador de conhecimento" tinha 104 anos.
A notícia foi avançada este sábado pelo jornal Le Monde pela esposa do autor da Teoria do Pensamento Complexo.
Um dos maiores pensadores do século XX, Morin fez parte da resistência ao nazismo e fugiu ao stalinismo, sendo descrito como "sociólogo do tempo presente", um "profeta dos tempos futuros", um "pensador planetário" e um "agitador de ideias". "Caçador de conhecimento", utilizava dados científicos para refletir sobre a humanidade e lutar contra a "complexidade do real", considerando-se um epistemólogo "optipessimista" perante um cenário global de "desesperança" em que ainda acreditava, mas apelando sempre a uma "revolta das consciências".
"Até aos seus últimos dias, Edgar Morin manteve-se atento ao mundo, aos outros e aos grandes desafios humanos que alimentaram o seu pensamento", acrescenta a mulher Sabah Abouessalam Morin, em comunicado citado pela agência noticiosa francesa AFP.
A Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, que se dedica a estudar a sua obra, descreve-o como um "pensador universal, maestro da complexidade e guia humanista da nossa comunidade económica", cuja obra viverá "em casa esforço para confiar nos saberes, compreender a condição humana e pensar o mundo a partir de uma visão integrada". De resto, era essa uma das suas lutas: combater a noção de que era possível compreender o mundo analisando-o isoladamente, por partes ou disciplinas fragmentadas. Com a sua Teoria do Pensamento Complexo, lutou, por isso, pela unificação do conhecimento.
Edgar Morin tinha "relação muito próxima com Portugal" e a democracia portuguesa
Autor de mais de três dezenas de livros, continuou a produzir pensamento praticamente até ao fim. Tinha, igualmente, uma grande ligação a Portugal, que Morin descrevia como "um país extraordinário" e a quem elogiava como um espaço com "uma vitalidade, convivialidade e cordialidade extraordinárias".
Por cá fez, pelo menos, dois amigos. Guilherme d'Oliveira Martins, que editou "O esplendor das amizades - a experiência portuguesa de Edgar Morin", homenageou a amizade entre o francês e António Alçada Baptista. À Renascença, este sábado, recorda essa "última vontade" de Morin em "fazer uma homenagem a Portugal" e a Alçada Baptista.
"Edgar Morin é uma referência fundamental do pensamento do século XX. É o homem que pôs a questão da complexidade na ordem do dia", começa por dizer Guilherme d'Oliveira Martins, que admite que a sua amizade com o filósofo foi "algo muito presente".
"A última vontade de Edgar Morin foi fazer uma homenagem a Portugal e a António Alçada Baptista, pela importância que essa relação teve na construção do pensamento no que se refere à democracia", explica. "De facto, Edgar Morin é uma referência fundamental no pensamento internacional e alguém que teve uma relação muito próxima com Portugal. Considerou que a democracia portuguesa e tudo aquilo que foi feito e tem sido feito é algo essencial para o seu pensamento e para a consideração da importância da dignidade humana e da liberdade", remata.
[Notícia atualizada às 10h34 de 30 de maio de 2026 para acrescentar contexto]
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