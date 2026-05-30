Morreu Edgar Morin, um dos maiores pensadores do século XX

"Até aos seus últimos dias, Edgar Morin manteve-se atento ao mundo, aos outros e aos grandes desafios humanos que alimentaram o seu pensamento", acrescenta a mulher Sabah Abouessalam Morin, em comunicado citado pela agência noticiosa francesa AFP.

Um dos maiores pensadores do século XX, Morin fez parte da resistência ao nazismo e fugiu ao stalinismo, sendo descrito como "sociólogo do tempo presente", um "profeta dos tempos futuros", um "pensador planetário" e um "agitador de ideias". "Caçador de conhecimento", utilizava dados científicos para refletir sobre a humanidade e lutar contra a "complexidade do real", considerando-se um epistemólogo "optipessimista" perante um cenário global de "desesperança" em que ainda acreditava, mas apelando sempre a uma "revolta das consciências".

A Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, que se dedica a estudar a sua obra, descreve-o como um "pensador universal, maestro da complexidade e guia humanista da nossa comunidade económica", cuja obra viverá "em casa esforço para confiar nos saberes, compreender a condição humana e pensar o mundo a partir de uma visão integrada". De resto, era essa uma das suas lutas: combater a noção de que era possível compreender o mundo analisando-o isoladamente, por partes ou disciplinas fragmentadas. Com a sua Teoria do Pensamento Complexo, lutou, por isso, pela unificação do conhecimento.

Edgar Morin tinha "relação muito próxima com Portugal" e a democracia portuguesa

Autor de mais de três dezenas de livros, continuou a produzir pensamento praticamente até ao fim. Tinha, igualmente, uma grande ligação a Portugal, que Morin descrevia como "um país extraordinário" e a quem elogiava como um espaço com "uma vitalidade, convivialidade e cordialidade extraordinárias".

Por cá fez, pelo menos, dois amigos. Guilherme d'Oliveira Martins, que editou "O esplendor das amizades - a experiência portuguesa de Edgar Morin", homenageou a amizade entre o francês e António Alçada Baptista. À Renascença, este sábado, recorda essa "última vontade" de Morin em "fazer uma homenagem a Portugal" e a Alçada Baptista.

"Edgar Morin é uma referência fundamental do pensamento do século XX. É o homem que pôs a questão da complexidade na ordem do dia", começa por dizer Guilherme d'Oliveira Martins, que admite que a sua amizade com o filósofo foi "algo muito presente".

"A última vontade de Edgar Morin foi fazer uma homenagem a Portugal e a António Alçada Baptista, pela importância que essa relação teve na construção do pensamento no que se refere à democracia", explica. "De facto, Edgar Morin é uma referência fundamental no pensamento internacional e alguém que teve uma relação muito próxima com Portugal. Considerou que a democracia portuguesa e tudo aquilo que foi feito e tem sido feito é algo essencial para o seu pensamento e para a consideração da importância da dignidade humana e da liberdade", remata.

[Notícia atualizada às 10h34 de 30 de maio de 2026 para acrescentar contexto]