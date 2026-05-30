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"O Papa acabou de excomungar a IA". Como a internet reagiu à encíclica para "desarmar" a inteligência artificial
30 mai, 2026 - 18:04 • João Pedro Quesado
A encíclica 'Magnifica humanitas' teve eco muito além do mundo católico. As redes sociais encheram-se de reações com humor, desde os que querem usar "preocupações religiosas" para recusar utilizar a inteligência artificial no trabalho aos que pedem uma encíclica "contra chamadas no Teams".
O Papa Leão XIV marcou a última semana de maio com a primeira encíclica do pontificado. O texto de 200 páginas é um tratado contra a concentração de poder no controlo da inteligência artificial, e uma frase em específico chamou a atenção de todos: "é preciso desarmar a IA".
Na encíclica 'Magnifica humanitas', Leão XIV sublinha que a tecnologia, como tal, não é contra a pessoa, nem "um mal em si mesma", mas também "não é neutra, porque assume a face daqueles que a idealizam, financiam, regulam e utilizam".
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A ideia fez eco. As redes sociais encheram-se de elogios inesperados ao Papa, demonstrando as dúvidas que a tecnologia ainda levanta. Para alguns, foi o equivalente a "excomungar a IA".
Outros consideram inspiradas as palavras de Leão XIV.
Entre os que concordam com a encíclica está Bernie Sanders, o senador do Vermont no Senado dos Estados Unidos da América. O ex-candidato à Casa Branca sublinha uma ideia do Papa: "a IA deve beneficiar toda a humanidade".
Muitas pessoas optaram por comentar a encíclica com humor. É o caso que se segue, em que alguém aponta que os trabalhadores podem "citar preocupações religiosas" para recusar utilizar a inteligência artificial no trabalho.
Neil Renic, professor na Universidade de New South Wales, em Sydney, pediu que o Papa escreva uma nova encíclica: desta vez, "contra chamadas no Teams", o software utilizado por tantos locais de trabalho para a comunicação interna.
Outro utilizador da rede social X brincou com o nome da banda "Rage Against the Machine" para dizer que esta é uma "Encíclica Contra a Máquina".
Um padre canadiano usou um famoso "meme" do Papa Leão XIV com um taco de baseball para ilustrar a visão dos padres que "acabaram de pedir ao ChatGPT para escrever a homilia de domingo".
E, ilustrando os elogios alargados à nova encíclica, outra utilizadora refere que o ateísmo está "a deixar o meu corpo a cada novo tweet do Papa".
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