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Olhe para o céu este domingo: "Lua Azul" e microlua só voltam a coincidir em 2053

30 mai, 2026 - 22:37 • Catarina Magalhães

"Esta é uma rara combinação de circunstâncias. A uma distância de 406.135 quilómetros, esta lua será microlua cheia mais distante das três que ocorrerão em 2026", explicam os especialistas.

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Entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo, o céu poderá mostrar uma lua cheia diferente.

Para além do satélite natural da Terra estar no "ponto mais distante da órbita ligeiramente elíptica em relação à Terra", esta microlua é a segunda lua cheia no mesmo mês, a chamada "Lua Azul", lê-se na revista online "Science Alert".

Caso o céu esteja limpo, será possível ver esta lua em Portugal.

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Esta coincidência só voltará a repetir-se, no mínimo, em julho de 2053, segundo as previsões dos especialistas.

"Esta é uma rara combinação de circunstâncias. A uma distância de 406.135 quilómetros, esta lua será microlua cheia mais distante das três que ocorrerão em 2026", explica a revista.

A distância média da Lua à Terra é de cerca de 384.400 quilómetros.

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