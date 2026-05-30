- Noticiário das 23h
- 30 mai, 2026
-
Espaço
Olhe para o céu este domingo: "Lua Azul" e microlua só voltam a coincidir em 2053
30 mai, 2026 - 22:37 • Catarina Magalhães
"Esta é uma rara combinação de circunstâncias. A uma distância de 406.135 quilómetros, esta lua será microlua cheia mais distante das três que ocorrerão em 2026", explicam os especialistas.
Entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo, o céu poderá mostrar uma lua cheia diferente.
Para além do satélite natural da Terra estar no "ponto mais distante da órbita ligeiramente elíptica em relação à Terra", esta microlua é a segunda lua cheia no mesmo mês, a chamada "Lua Azul", lê-se na revista online "Science Alert".
Caso o céu esteja limpo, será possível ver esta lua em Portugal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Esta coincidência só voltará a repetir-se, no mínimo, em julho de 2053, segundo as previsões dos especialistas.
"Esta é uma rara combinação de circunstâncias. A uma distância de 406.135 quilómetros, esta lua será microlua cheia mais distante das três que ocorrerão em 2026", explica a revista.
A distância média da Lua à Terra é de cerca de 384.400 quilómetros.
- Noticiário das 23h
- 30 mai, 2026
-