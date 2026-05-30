Rock NO Rio Febras fecha cartaz com Blind Zero e outras 4 novas bandas

As bandas Blind Zero, The Last Internationale, Them Flying Monkeys, Dapunksportif e The Twist Connection completam o cartaz da edição deste ano do Rock NO Rio Febras, em Briteiros, concelho de Guimarães, anunciou este sábado a organização.

Em comunicado, o Rock NO Rio Febras, que já tinha anunciado o grupo português Clã e a banda australiana Wolfmother como primeiros nomes da edição deste ano, que se realiza a 24 e 25 de julho, sexta-feira e sábado, revela os restantes nomes que fecham o cartaz de 2026.

"Temos novidades fresquinhas que mais parecem um fino bem tirado: já está cá fora o cartaz do Rock NO Rio Febras 2026! Além dos já anunciados Wolfmother e Clã, vamos ter também no palco da Quinta da Ponte: sexta-feira, a partir das 18h00, The Last Internationale e Them Flying Monkeys; sábado, a partir das 16h00, Blind Zero, Dapunksportif e The Twist Connection", adianta a organização, que mantém o sentido de humor das edições anteriores.

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Os Clã sobem ao palco da Quinta da Ponte na sexta-feira, enquanto a banda Wolfmother atua no sábado.

Integram também o cartaz do Febras 26 as bandas locais This Penguin Can Fly (sexta-feira) e Noise At Valve e Correr Andar (sábado).

O festival de música, que se realiza nas margens do rio Febras, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, atingiu dimensão nacional em 2023, após o Rock in Rio Lisboa notificar o então chamado de Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal, passando a designar-se Rock NO Rio Febras.

"Já são 5 anos a dar festival, e não podíamos estar mais orgulhosos e gratos pela viagem até agora. O nosso Febras continua fiel a si mesmo: é um festival de rock comunitário, que cresce de ano para ano, sem esquecer as suas raízes. E sempre com o mesmo objetivo: angariar fundos para as valências sociais da Casa do Povo de Briteiros", sublinham os organizadores.

O Rock NO Rio Febras lembra que as receitas provenientes do festival já permitiram concluir e iniciar obras sociais.

"Depois de ajudar a construir e equipar o Centro de Dia, comprar o terreno para a construção do Lar de Idosos, e adjudicar o projeto de arquitetura para o dito cujo, quer-nos parecer que a ideia que tivemos em 2022 de organizar uma festita para rockeiros até foi boa", lê-se no comunicado.

Este ano, o Febras associa-se a "uma nova bandeira", passando a ser "evento oficial da Guimarães 26: Capital Verde Europeia", refere a organização, acrescentado ser "um reconhecimento do compromisso contínuo do festival com os objetivos de desenvolvimento sustentável 2030".

"Os 'kits' (que, além de coisas bonitas, incluem passe de acesso e direitos de gabarolas por ter ajudado quem mais precisa) já estão à venda. As inscrições no campismo também já estão abertas, para quem tiver passe. Tudo em rockriofebras.pt", lembra a organização.

Além dos dias 24 e 25 de julho, os organizadores do festival dizem que para dia 23 de julho estão a "marinar umas ideias", sem revelarem do que se trata.

"Fica o apelo para aparecerem cedinho. Temos os petiscos caseiros do costume (bifanas de porco e vegan, pataniscas, caldo verde...), que, além de deliciosos, são uma das principais fontes de receita do festival. Se o nutricionista julgar, digam que é por uma boa causa!", pede o Rock NO Rio Febras.