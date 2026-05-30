- Noticiário das 23h
- 30 mai, 2026
-
Em Destaque
Jogos Santa Casa
Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado
30 mai, 2026 - 22:18 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 11,4 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 30 de maio de 2026, é composta pelos números 4 - 17 - 20 - 21 - 43 + Número da Sorte 2.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
Tópicos
- Noticiário das 23h
- 30 mai, 2026
-
Comentários