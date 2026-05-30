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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado

30 mai, 2026 - 22:18 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 11,4 milhões de euros.

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A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 30 de maio de 2026, é composta pelos números 4 - 17 - 20 - 21 - 43 + Número da Sorte 2.

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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .

Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

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