Feira de arte ARCOlisboa ultrapassa 15 mil visitantes

A organização realça ainda as aquisições pela Câmara Municipal de Lisboa, que comprou 25 obras de 17 artistas.

"A feira estima ter ultrapassado os 15.000 visitantes, destacando-se uma significativa presença de público jovem", adianta a organização, em comunicado, afirmando que a afluência foi "impulsionada pelo apoio do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, que promoveu o acesso gratuito a menores de 25 anos durante a sexta-feira e o sábado".

A edição deste ano, organizada pela IFEMA Madrid e pela Câmara Municipal de Lisboa, realizou-se na Cordoaria Nacional e contou com a participação de 83 galerias de 17 países, das quais 30 portuguesas e 53 estrangeiras.

A Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCOlisboa encerra este domingo a sua 9.ª edição com uma participação de mais de 15 mil visitantes , anunciou este domingo a organização, destacando uma "significativa presença" do público jovem.

"A estas juntam-se as aquisições da Fundação ARCO que, com a assessoria de Tania Pardo, diretora do Museo Centro de Arte Dos de Mayo, e Sandra Guimarães, diretora do Museu Helga de Alvear, adquiriu obras dos artistas Susana Rocha, da Galería ATM (Gijón), e Diogo Nogueira, da Galeria Presença (Porto)", acrescenta.

A Fundação Vasco Vieira de Almeida reforçou igualmente o acervo da sua coleção com a compra de uma obra de Vasco Araújo, à galeria Francisco Fino.

Segundo a organização, o número de prémios atribuídos "continua a crescer, refletindo o crescente compromisso de empresas e instituições nacionais e internacionais com a arte contemporânea e com a feira enquanto plataforma de apoio à criação artística".

Deste modo, o IV Prémio Fundação Millennium bcp para o Melhor Stand na ARCOlisboa foi atribuído à galeria portuguesa Lehmann.

O Prémio Opening Lisboa, atribuído pelo sétimo ano consecutivo, foi entregue à "galeria chilena Espacio218, com os artistas Javiera Gómez e Noël Saavedra".

"As galerias Remota, da Argentina, e Plato, de Portugal, receberam igualmente uma menção honrosa pela qualidade das suas propostas", lê-se.

Por sua vez, a "Coleção Studiolo – Candela A. Soldevilla atribuiu o seu II Prémio de Aquisição à obra da artista Paloma de la Cruz, da galeria T20" e o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins "atribuiu, pelo segundo ano consecutivo, o Prémio de Aquisição MACAM, selecionando uma obra de Ângela Ferreira, da galeria Arte de Gema, para integrar a coleção permanente do museu".

Já o Prémio de Aquisição FLAD na ARCOlisboa 2026 foi atribuído à artista Catarina Dias, da galeria Jahn und Jahn, e ao artista Pedro Vaz, da Kubikgallery, refere a mesma nota, acrescentando que o Prémio de Aquisição Coleção Kells foi atribuído à artista Elena Núñez Mallén, da Galeria Vangar, da secção Opening.

A décima edição da ARCOlisboa realizar-se-á de 27 a 30 de maio de 2027, na Cordoaria Nacional.