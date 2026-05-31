Morreu ator João Barbosa, artista de teatro e cinema

O ator João Barbosa morreu este domingo, em Lisboa, aos 56 anos, confirmou a companhia Teatro do Bairro, com a qual trabalhou ao longo da carreira.

"Há notícias que nos deixam sem palavras. Hoje é um desses dias. É com uma profunda tristeza que nos despedimos do João, um dos rostos mais queridos da nossa família do Teatro do Bairro. Mais, muito mais, do que um elemento da nossa companhia, o João foi presença, amizade, generosidade e coração. A sua alegria contagiante, o seu enorme talento e a forma única como tocava a quem com ele privava, ficarão para sempre gravados na memória de todos nós", pode ler-se numa publicação do Teatro do Bairro nas redes sociais.

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Nascido em Bruxelas em 19 de junho de 1969, João Barbosa começou a formação como ator num curso de Expressão Dramática no Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral (IFICT), em 1999, e frequentou o curso de Formação de Actores da ACT – Escola de Actores para Cinema e Televisão poucos anos depois.