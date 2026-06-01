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Festival ao Largo muda-se para Belém em julho

01 jun, 2026 - 17:07 • Lusa

Festival, que apresenta espetáculos de música clássica e bailado, realiza-se de 3 a 25 de julho na Praça Central do CCB e não no Largo de S. Carlos.

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O Festival Ao Largo, que anualmente apresenta produções dos corpos artísticos do Organismo de Produção Artística (Opart) de forma gratuita, realiza-se, este ano, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

De acordo com comunicado do Opart, o festival, que apresenta espetáculos de música clássica e bailado, realiza-se de 3 a 25 de julho na Praça Central do CCB e não como tradicionalmente no Largo de S. Carlos, também na capital, devido às obras de que o São Carlos está a ser alvo.

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"A realização da iniciativa no CCB surge no contexto do encerramento temporário do Teatro Nacional de São Carlos para obras de reabilitação e modernização --- financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pretende unir a excelência artística dos corpos artísticos do Opart à capacidade de acolhimento, produção e relação com os públicos do CCB", afirmou o Opart, que remeteu para breve a divulgação da programação.

A direção artística é tripartida pelo maestro Pedro Amaral, do Teatro Nacional de São Carlos, e pelos coreógrafos Fernando Duarte, da Companhia Nacional de Bailado, e Rui Lopes Graça, dos Estúdios Victor Córdon.

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