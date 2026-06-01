Festival ao Largo muda-se para Belém em julho

O Festival Ao Largo, que anualmente apresenta produções dos corpos artísticos do Organismo de Produção Artística (Opart) de forma gratuita, realiza-se, este ano, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

De acordo com comunicado do Opart, o festival, que apresenta espetáculos de música clássica e bailado, realiza-se de 3 a 25 de julho na Praça Central do CCB e não como tradicionalmente no Largo de S. Carlos, também na capital, devido às obras de que o São Carlos está a ser alvo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A realização da iniciativa no CCB surge no contexto do encerramento temporário do Teatro Nacional de São Carlos para obras de reabilitação e modernização --- financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pretende unir a excelência artística dos corpos artísticos do Opart à capacidade de acolhimento, produção e relação com os públicos do CCB", afirmou o Opart, que remeteu para breve a divulgação da programação.

A direção artística é tripartida pelo maestro Pedro Amaral, do Teatro Nacional de São Carlos, e pelos coreógrafos Fernando Duarte, da Companhia Nacional de Bailado, e Rui Lopes Graça, dos Estúdios Victor Córdon.