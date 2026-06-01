- Noticiário das 11h
- 01 jun, 2026
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Óscares da Rádio homenageiam Olga Cardoso entre outros nomes na cidade da Guarda
01 jun, 2026 - 10:20 • Redação
Iniciativa decorre no auditório dos Serviços Centrais do IPG e pretende reconhecer radialistas, animadores, jornalistas e profissionais cuja ligação à rádio marcou gerações de ouvintes.
A quinta edição da Conferência de Homenagem aos Nomes Históricos da Rádio realiza-se esta terça-feira, dia 2 de junho, no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda, numa iniciativa dos alunos e das alunas do curso de Comunicação e Relações Públicas que, este ano, distingue Olga Cardoso, a título póstumo, Nuno Matos, da Antena 1, a Rádio F, representada por Pedro Paula e Faustino Caldeira, Eduardo Rego, voz do BBC Vida Selvagem, e Sofia Pereira, da Rádio Altitude.
A iniciativa é promovida por alunos e alunas de Comunicação Radiofónica, do curso de Comunicação e Relações Públicas da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, com a ideia de que, por detrás de cada microfone, há uma voz, uma história, uma escolha musical no momento certo, uma notícia que interrompe o quotidiano e uma companhia invisível que, tantas vezes, atravessa viagens, rotinas, madrugadas e dias difíceis.
A iniciativa decorre a partir das 14h00, no auditório dos Serviços Centrais do IPG, e pretende reconhecer radialistas, animadores, jornalistas e profissionais cuja ligação à rádio marcou gerações de ouvintes. Sem precisar da imagem, porque a rádio sempre soube construir presença apenas pela voz, o evento assume-se como um tributo ao poder de um meio que continua a informar, emocionar, aproximar e resistir às sucessivas previsões sobre o seu desaparecimento.
Durante várias semanas, os estudantes são desafiados a ouvir rádio de forma crítica e orientada, a conhecer os percursos dos nomes homenageados e a refletir sobre a importância histórica, cultural e profissional de cada distinção. Cabe-lhes ainda estabelecer contactos, articular presenças, preparar conteúdos e assegurar a organização global do evento, num processo pensado para promover autonomia, responsabilidade e aplicação prática dos conteúdos lecionados em aula.
A homenagem não se ficará, contudo, pela entrega simbólica dos troféus. O espetáculo contempla também peças sonoras concebidas, gravadas e editadas pelos/as estudantes, num trabalho de criação radiofónica que cruza memória, pesquisa, montagem áudio e escuta ativa.
A música e a encenação ligadas ao universo da rádio completam a componente performativa da iniciativa, mas sem vídeo.
Uma tarde dedicada à memória e ao futuro
A conferência é dirigida a toda a comunidade que sinta paixão pela rádio, mas tem como público preferencial os estudantes dos cursos de Comunicação e Relações Públicas e Comunicação Multimédia, que encontrarão no contacto com estes percursos uma oportunidade de aprendizagem sobre carreiras, dificuldades, estratégias profissionais e formas de adaptação de um meio que tem atravessado diferentes tempos tecnológicos sem perder a sua força afetiva.
A sessão abre às 14h00 com um espetáculo de abertura, seguindo-se, às 14h15, a atribuição do Prémio Uma Vida na Rádio, numa homenagem póstuma a Olga Cardoso, locutora e radialista. Às 14h30 será distinguido Nuno Matos, da Antena 1, com o Prémio Carreira, e às 15h00 o Prémio Rádio será entregue à Rádio F, representada por Pedro Paula e Faustino Caldeira.
Depois do coffee break, marcado para as 15h30, a tarde prossegue com a atribuição do Prémio Voz Singular a Eduardo Rego, voz inesquecível do BBC Vida Selvagem, seguindo-se, às 16h30, o Prémio Revelação, destinado a Sofia Pereira, da Rádio Altitude.
A entrega oficial dos troféus e o espetáculo musical de encerramento estão previstos para as 17h00.
Olga Cardoso (1934-2025)
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Projeto académico já recuperou nomes maiores da rádio
Ao longo das edições anteriores, a Conferência de Homenagem aos Nomes Históricos da Rádio já distinguiu figuras incontornáveis como Aurélio Carlos Moreira, João Paulo Dinis e Mary, considerada a primeira mulher locutora de rádio em Portugal e na Europa.
Homenageada a título póstumo, Mary ganhou, no âmbito deste projeto académico, uma página na Wikipédia, construída como forma de preservar e devolver visibilidade pública a um nome fundamental da história da rádio.
Mais do que uma cerimónia de entrega de prémios, a conferência afirma-se como um exercício de memória e de transmissão entre gerações.
Num tempo em que a comunicação se dispersa por múltiplas plataformas, os alunos e as alunas que organizam o evento querem lembrar que a rádio continua a ser um território de intimidade, escuta e imaginação, onde uma voz pode ainda acompanhar, informar e tocar o coração de quem ouve.
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