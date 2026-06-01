Óscares da Rádio homenageiam Olga Cardoso entre outros nomes na cidade da Guarda

A quinta edição da Conferência de Homenagem aos Nomes Históricos da Rádio realiza-se esta terça-feira, dia 2 de junho, no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda, numa iniciativa dos alunos e das alunas do curso de Comunicação e Relações Públicas que, este ano, distingue Olga Cardoso, a título póstumo, Nuno Matos, da Antena 1, a Rádio F, representada por Pedro Paula e Faustino Caldeira, Eduardo Rego, voz do BBC Vida Selvagem, e Sofia Pereira, da Rádio Altitude.

A iniciativa é promovida por alunos e alunas de Comunicação Radiofónica, do curso de Comunicação e Relações Públicas da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, com a ideia de que, por detrás de cada microfone, há uma voz, uma história, uma escolha musical no momento certo, uma notícia que interrompe o quotidiano e uma companhia invisível que, tantas vezes, atravessa viagens, rotinas, madrugadas e dias difíceis.

A iniciativa decorre a partir das 14h00, no auditório dos Serviços Centrais do IPG, e pretende reconhecer radialistas, animadores, jornalistas e profissionais cuja ligação à rádio marcou gerações de ouvintes. Sem precisar da imagem, porque a rádio sempre soube construir presença apenas pela voz, o evento assume-se como um tributo ao poder de um meio que continua a informar, emocionar, aproximar e resistir às sucessivas previsões sobre o seu desaparecimento.

Durante várias semanas, os estudantes são desafiados a ouvir rádio de forma crítica e orientada, a conhecer os percursos dos nomes homenageados e a refletir sobre a importância histórica, cultural e profissional de cada distinção. Cabe-lhes ainda estabelecer contactos, articular presenças, preparar conteúdos e assegurar a organização global do evento, num processo pensado para promover autonomia, responsabilidade e aplicação prática dos conteúdos lecionados em aula.

A homenagem não se ficará, contudo, pela entrega simbólica dos troféus. O espetáculo contempla também peças sonoras concebidas, gravadas e editadas pelos/as estudantes, num trabalho de criação radiofónica que cruza memória, pesquisa, montagem áudio e escuta ativa.

A música e a encenação ligadas ao universo da rádio completam a componente performativa da iniciativa, mas sem vídeo.