- Noticiário das 12h
- 03 jun, 2026
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Cinema Batalha encerra por causa da greve e cancela sessão de abertura de festival
03 jun, 2026 - 11:19 • João Malheiro
Quem adquiriu bilhetes na bilheteira do Batalha poderá solicitar o reembolso até 10 de junho.
O Cinema Batalha anunciou que vai estar encerrado esta quarta-feira, por causa da greve geral.
Em consequência, a sessão de abertura do Beast International Film Festival - um festival dedicado ao cinema europeu do leste - foi cancelada
Quem adquiriu bilhetes na bilheteira do Batalha poderá solicitar o reembolso até 10 de junho.
Já quem comprou bilhetes através da Bilheteira Online (BOL) receberá instruções diretamente da plataforma para o reembolso.
O Beast International Film Festival arrancava precisamente esta quarta-feira, com a exibição do documentário "Love is Not an Orange". Por agora, não se sabe se esta sessão será reagendada para outra data.
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