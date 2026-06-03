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Cinema Batalha encerra por causa da greve e cancela sessão de abertura de festival

03 jun, 2026 - 11:19 • João Malheiro

Quem adquiriu bilhetes na bilheteira do Batalha poderá solicitar o reembolso até 10 de junho.

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O Cinema Batalha anunciou que vai estar encerrado esta quarta-feira, por causa da greve geral.

Em consequência, a sessão de abertura do Beast International Film Festival - um festival dedicado ao cinema europeu do leste - foi cancelada

Quem adquiriu bilhetes na bilheteira do Batalha poderá solicitar o reembolso até 10 de junho.

Já quem comprou bilhetes através da Bilheteira Online (BOL) receberá instruções diretamente da plataforma para o reembolso.

O Beast International Film Festival arrancava precisamente esta quarta-feira, com a exibição do documentário "Love is Not an Orange". Por agora, não se sabe se esta sessão será reagendada para outra data.

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