Há muita "trenguice" para ver e fazer no Porto neste mês de junho

Inovação estética, dramatúrgica e das técnicas de circo, bem como a tradicional aposta de “grande proximidade” com o público é o mote da 11.ª edição do Festival de Circo Trengo.

Entre atuações que chamam públicos de todas as idades, contam-se os “extras”: workshops de malabarismo criativo, formações e as Extensões do Festival que este ano chegam a Penafiel e Viseu.

“Vamos pôr muitas pessoas em cena, vamos fazer workshops com mulheres sênior que vão participar nos espetáculos. Portanto, esta é a grande diferenciação deste ano: realmente, estamos a cumprir este nosso objetivo de participação do público nos espetáculos”, diz a diretora artística, Julieta Guimarães, sobre o festival que decorre de 17 a 21 de junho.

São cerca de 20 apresentações de 12 espetáculos que juntam artistas dos “20 e poucos anos aos 60”, que se direcionam a idades diferentes: “Temos muitos espetáculos que são dirigidos à família, para serem assistidos pelos miúdos com os seus pais. E depois temos alguns espetáculos que são mais dirigidos a um público geral e outros, se calhar, a um público mais adulto”, explica Julieta Guimarães, sublinhando a dimensão interativa de toda a programação.

A participação e integração de artistas mulheres nesta 11.ª edição do Trengo foi mais um ponto destacado. “É um cuidado que nós tentamos ter muito no festival: não esquecer as mulheres. É muito fácil encontrar espetáculos com homens, mas não é muito fácil encontrar tantos espetáculos com mulheres”, afirma a direção artística.

Os espetáculos e as apresentações, bem como as demais atividades programadas, vão passear pela cidade invicta com especial incidência no Parque do Covelo — nomeadamente no fim de semana — e no Teatro Municipal do Porto (Teatro do Campo Alegre e Rivoli). Outros locais assinalados são o Coliseu do Porto Ageas, o Cace e o clube Erva Daninha.

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Contudo, as extensões ao Teatro Viriato, em Viseu, e ao Ponto C, em Penafiel, levam alguns espetáculos a circular pelo norte do país, entre os quais se destacam “CONHORT” — dia 20 junho em Penafiel — uma apresentação de 50 minutos que chega da Catalunha e que marca presença também no espaço Cace. “DOMTE” é mais uma peça da Catalunha que vai ser apresentada em Viseu no dia 26 de Junho e no Parque do Covelo nos dias 20 e 21.

