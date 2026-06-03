Mistério de quase um século chega ao fim: papagaio raro reaparece na Indonésia

Parecia ter desaparecido da face da Terra, mas um dos papagaios mais raros e enigmáticos da Indonésia voltou a dar sinais de vida numa remota floresta montanhosa da ilha de Buru, surpreendendo cientistas e renovando a esperança na sobrevivência da espécie.

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O lori-de-testa-azul, um pequeno papagaio endémico desta ilha indonésia, foi encontrado em abril por uma expedição de montanhistas e observadores de aves. A descoberta permitiu obter novas fotografias da espécie, as primeiras em 12 anos, e captar pela primeira vez gravações dos seus chamamentos.

A ave era considerada uma das espécies mais difíceis de encontrar no país. Descrita pela primeira vez na década de 1920 a partir de apenas sete exemplares, permaneceu sem qualquer registo durante quase 90 anos, até ser fotografada em 2014.

A equipa que participou na expedição sabia que as probabilidades de sucesso eram reduzidas. “Quando se procura uma ave que apenas foi documentada uma vez no último século, sente-se que as hipóteses são muito pequenas”, afirmou John Mittermeier, diretor da iniciativa Search for Lost Birds, em declarações à Reuters.

A descoberta ocorreu no ponto mais elevado da ilha de Buru, uma região marcada por escarpas calcárias, blocos rochosos afiados e ausência de fontes de água. Durante muito tempo, os investigadores suspeitaram que a espécie sobrevivesse em altitudes elevadas, longe das áreas onde tinham sido realizadas as buscas anteriores.

“Não existem outras aves na ilha que se pareçam com estes loris, por isso percebemos imediatamente o que estávamos a ver”, explicou Mittermeier, acrescentando que a equipa observou pelo menos nove exemplares durante a expedição.

“Esta ave era a nossa razão”



A dificuldade da missão foi destacada por James Eaton, especialista em aves que integrou o grupo. Segundo o investigador, a combinação de chuva intensa, rios caudalosos, terreno acidentado e ausência de trilhos torna a subida particularmente exigente.

“É preciso ter uma razão muito forte – ou ser um pouco louco – para tentar chegar ao cume”, afirmou. “Esta ave era a nossa razão.”

Após uma semana de trabalho árduo, a recompensa superou todas as expectativas. “Conseguir fotografar o nosso Santo Graal fez desaparecer instantaneamente todas as dificuldades”, confessou Eaton à agência de notícias britânica. “É uma sensação que justifica anos de pesquisa, planeamento e dedicação.”

Em 2024, o lori-de-testa-azul foi oficialmente incluído na lista de espécies perdidas elaborada pela iniciativa Search for Lost Birds. A sua redescoberta representa agora um passo importante para o estudo e conservação da espécie.

“Uma descoberta como esta é o primeiro passo para a podermos proteger”, sublinhou Mittermeier, alertando para a necessidade de avaliar a dimensão da população e as ameaças que poderá enfrentar.

Para Eaton, a reaparição da ave é também um sinal de esperança num momento em que predominam notícias negativas sobre o estado do ambiente.

“Estes momentos de descoberta recordam-nos como o mundo continua a ser extraordinário”, afirmou. “Este pequeno papagaio já vivia naquela ilha muito antes da chegada dos seres humanos. Tem tanto direito a estar ali como qualquer um de nós.”