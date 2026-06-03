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Palácio Nacional da Ajuda reabre este ano e vai revelar salas "fechadas ao público desde 1826"
03 jun, 2026 - 22:05 • Redação
O Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, está a ser requalificado e deve abrir até ao final do ano. As obras, financiadas pelo PRR, custaram mais de 12 milhões de euros.
As obras de conservação e restauro no Palácio Nacional da Ajuda (PNA), iniciadas há pouco mais de um ano, estão na reta final. O presidente do Património Cultural, Instituto Público (PC, I.P.), João Soalheiro, disse aos jornalistas que a intervenção é “multivetorial”, com vários espaços afetados.
“São várias empreitadas em simultâneo”, explicou, “a maior das quais nas coberturas”, numa área que contempla dez mil metros quadrados de telhas e onde o investimento ascende aos 6,5 milhões de euros.
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Os trabalhos, que incidem ainda sobre a estrutura e as fachadas do edifício, vão permitir a abertura de três salas “fechadas ao público desde 1826”, como o ateliê do rei D. Luís, afirmou Soalheiro.
“Estamos também a intervir nos sanitários de todo o equipamento museológico, no museu propriamente dito e em várias áreas funcionais”, acrescentou.
Trabalhos terminam “até ao final de agosto”
A obra, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento de 12,8 milhões de euros e tem de estar concluída antes do final do verão. “Até ao final de agosto, nós teremos o PRR integralmente cumprido neste equipamento”, garantiu o presidente do PC, I.P.
Numa fase inicial, o orçamento previsto para a empreitada era de cerca de 4 milhões de euros, mas devido a “reafetações e reajustes”, o valor mais do que triplicou.
“O Museu Nacional de Arqueologia chegou a ter um financiamento programado de 32 milhões de euros”, esclareceu João Soalheiro, “mas era impossível executar esse montante dentro do prazo do PRR”. Isso levou à deslocalização de “parte do financiamento que não se conseguia executar para outros equipamentos”, como o PNA.
Obras “fundamentais”, que também são “um sonho”
À Renascença, o diretor do PNA descreveu obras que “representam um sonho”. José Alberto Ribeiro afirmou que “através de orçamentos normais de Estado não haveria capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, como estamos agora a fazer”.
Além de “todos os telhados e saguões estarem a ser renovados”, o historiador adianta que os trabalhos de requalificação incluem “salas que nunca tiveram intervenção e algumas que nem eletricidade tinham”. Uma delas fica no topo do Torreão Sul, “que nunca chegou a ser utilizado” e onde “o estado de degradação” estava muito avançado.
“Todos estes trabalhos de conservação e restauro são fundamentais para preservar este património e, sempre que possível, mostrá-lo ao público”, asseverou o diretor do PNA. “Que fique para muitas gerações e, acima de tudo, que não caia na ruína e não se perca”, rematou.
O Palácio da Ajuda começou a ser construído no início do século XIX e passou a ser a residência oficial da família real portuguesa a partir do reinado de D. Luís I. Com a Implantação da República Portuguesa, em 1910, o edifício foi encerrado até à sua reconversão em museu, que abriu as portas em 1968.
*Edição de Ricardo Vieira
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