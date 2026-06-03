Palácio Nacional da Ajuda reabre este ano e vai revelar salas "fechadas ao público desde 1826"

As obras de conservação e restauro no Palácio Nacional da Ajuda (PNA), iniciadas há pouco mais de um ano, estão na reta final. O presidente do Património Cultural, Instituto Público (PC, I.P.), João Soalheiro, disse aos jornalistas que a intervenção é “multivetorial”, com vários espaços afetados. “São várias empreitadas em simultâneo”, explicou, “a maior das quais nas coberturas”, numa área que contempla dez mil metros quadrados de telhas e onde o investimento ascende aos 6,5 milhões de euros. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os trabalhos, que incidem ainda sobre a estrutura e as fachadas do edifício, vão permitir a abertura de três salas “fechadas ao público desde 1826”, como o ateliê do rei D. Luís, afirmou Soalheiro. “Estamos também a intervir nos sanitários de todo o equipamento museológico, no museu propriamente dito e em várias áreas funcionais”, acrescentou.

Trabalhos terminam “até ao final de agosto” A obra, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento de 12,8 milhões de euros e tem de estar concluída antes do final do verão. “Até ao final de agosto, nós teremos o PRR integralmente cumprido neste equipamento”, garantiu o presidente do PC, I.P. Numa fase inicial, o orçamento previsto para a empreitada era de cerca de 4 milhões de euros, mas devido a “reafetações e reajustes”, o valor mais do que triplicou. “O Museu Nacional de Arqueologia chegou a ter um financiamento programado de 32 milhões de euros”, esclareceu João Soalheiro, “mas era impossível executar esse montante dentro do prazo do PRR”. Isso levou à deslocalização de “parte do financiamento que não se conseguia executar para outros equipamentos”, como o PNA.