Pokémon nunca lucrou tanto (e o ano ainda nem acabou)

O Pikachu e companhia nunca deram tanto lucro. A Pokémon Company apresentou esta semana o relatório financeiro e este foi o melhor resultado de sempre para este mundo de fantasia.

Depois de as contas fecharem em fevereiro deste ano, a franquia alcançou um lucro superior a 870 milhões de euros, no último ano fiscal. Em comparação com o ano anterior, a empresa aumentou os lucros em 29%.

Apesar da família japonesa Pikachu ter já 30 anos de história, as personagens e dos videojogos voltaram a ganhar popularidade.

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Para além dos televisores, o Pokémon vive agora nos dispositivos dos mais novos (e não só), como, por exemplo, nos jogos para a consola Nintendo Switch que somam centenas de milhões de cópias ou ainda nos legos.