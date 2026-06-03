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Videojogos
Pokémon nunca lucrou tanto (e o ano ainda nem acabou)
03 jun, 2026 - 23:45 • Catarina Magalhães
Apesar da família Pikachu já ter 30 anos de história, as personagens e dos videojogos voltaram a ganhar popularidade.
O Pikachu e companhia nunca deram tanto lucro. A Pokémon Company apresentou esta semana o relatório financeiro e este foi o melhor resultado de sempre para este mundo de fantasia.
Depois de as contas fecharem em fevereiro deste ano, a franquia alcançou um lucro superior a 870 milhões de euros, no último ano fiscal. Em comparação com o ano anterior, a empresa aumentou os lucros em 29%.
Apesar da família japonesa Pikachu ter já 30 anos de história, as personagens e dos videojogos voltaram a ganhar popularidade.
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Para além dos televisores, o Pokémon vive agora nos dispositivos dos mais novos (e não só), como, por exemplo, nos jogos para a consola Nintendo Switch que somam centenas de milhões de cópias ou ainda nos legos.
O sucesso deve-se não só aos videojogos mais recentes, como "Pokémon Legends: Z-A" e "Pokémon TCG Pocket", mas às famosas cartas Pokémon, avançou o portal "Game Rant".
Resgatadas do baú, estas cartas estão a recuperar a nostalgia de "trocar" superpoderes entre amigos e conhecidos – e valem milhões para a empresa (e para os fãs mais sortudos).
Só no último ano, a franquia imprimiu cerca de 10 mil milhões de cartas para quem se junta a esta competição.
Já o youtuber e lutador de wrestling Logan Paul leilou uma carta rara, em fevereiro, que foi vendida por mais de 13 milhões de euros, noticiou a estação televisiva britânica BBC.
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