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Pokémon nunca lucrou tanto (e o ano ainda nem acabou)

03 jun, 2026 - 23:45 • Catarina Magalhães

Apesar da família Pikachu já ter 30 anos de história, as personagens e dos videojogos voltaram a ganhar popularidade.

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O Pikachu e companhia nunca deram tanto lucro. A Pokémon Company apresentou esta semana o relatório financeiro e este foi o melhor resultado de sempre para este mundo de fantasia.

Depois de as contas fecharem em fevereiro deste ano, a franquia alcançou um lucro superior a 870 milhões de euros, no último ano fiscal. Em comparação com o ano anterior, a empresa aumentou os lucros em 29%.

Apesar da família japonesa Pikachu ter já 30 anos de história, as personagens e dos videojogos voltaram a ganhar popularidade.

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Para além dos televisores, o Pokémon vive agora nos dispositivos dos mais novos (e não só), como, por exemplo, nos jogos para a consola Nintendo Switch que somam centenas de milhões de cópias ou ainda nos legos.

O sucesso deve-se não só aos videojogos mais recentes, como "Pokémon Legends: Z-A" e "Pokémon TCG Pocket", mas às famosas cartas Pokémon, avançou o portal "Game Rant".

Resgatadas do baú, estas cartas estão a recuperar a nostalgia de "trocar" superpoderes entre amigos e conhecidos – e valem milhões para a empresa (e para os fãs mais sortudos).

Só no último ano, a franquia imprimiu cerca de 10 mil milhões de cartas para quem se junta a esta competição.

Já o youtuber e lutador de wrestling Logan Paul leilou uma carta rara, em fevereiro, que foi vendida por mais de 13 milhões de euros, noticiou a estação televisiva britânica BBC.

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