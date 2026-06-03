Primavera Sound tem cada vez mais público português

O Festival Primavera Sound, no Porto, tem um retorno de cerca de 50 milhões de euros para a cidade. As contas são do diretor do evento que, esta quarta-feira, deu a conhecer os bastidores, no Parque da Cidade, onde o festival arranca dia 11 de junho.

À Renascença, José Barreiro diz que o cartaz deste ano espelha um regresso às origens do Primavera Sound no que toca à programação. “É um cartaz muito eclético, mas ao mesmo tempo respeita o passado”, aponta, sublinhando que há “muita coisa nova”.

“Temos o festival praticamente esgotado. Sexta-feira com os Gorillaz está esgotado. Sábado com os Massive Atack e os The XX, na quinta-feira, estão a vender muito depressa”, refere Barreiro.

O programador, que destaca ainda os nomes portugueses em cartaz, considera que este ano até “o tempo vai ajudar”. Com edições marcadas pela chuva no passado, este ano, indica José Barreiro “todas as previsões estão fantásticas, vai ser aqui um fim de semana perfeito de 11 a 14 de Junho, no Porto”.

Mais do que o público estrangeiro que é atraído ao Porto pelo evento, o que tem crescido na plateia do festival Primavera Sound é o público português, admite José Barreiro.

“Temos um público estrangeiro muito fiel, ligeiramente superior a anos anteriores, mas nada de muito significativo. Desde 2012, este festival teve muita adesão do público internacional, que se mantém estável, mas o que tem crescido efetivamente é o público português”, indica.

Segundo o responsável deste festival que leva ao palco artistas portugueses como Paus, Gisela João ou os Napa, o evento faz “todos os anos um estudo com o ISAG”. Essa análise revela que “um retorno entre 40 e 50 milhões de euros para a cidade do Porto” de um festival que tem o seu irmão gémeo a acontecer na cidade espanhola de Barcelona.