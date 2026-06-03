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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira
03 jun, 2026 - 22:44 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 11,6 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, é composta pelos números 7 - 13 - 24 - 34 - 43 + Número da Sorte 13.
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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
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