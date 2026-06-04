Marjane Satrapi, autora da novela gráfica Persepolis, morre "de tristeza" aos 56 anos

Marjane Satrapi, artista, cineasta e autora iraniano-francesa da novela gráfica autobiográfica Persepolis, morreu aos 56 anos, anunciou esta quinta-feira a Presidência francesa. “A sua morte representa a perda de uma figura da cultura francesa e de uma artista apaixonada pela liberdade, cuja obra transmitiu uma mensagem universal e lhe valeu um enorme reconhecimento internacional”, afirmou o Palácio do Eliseu em comunicado. Numa declaração divulgada por familiares à agência francesa AFP, foi referido que Satrapi morreu de “tristeza”, pouco mais de um ano após a morte do marido, o ator, produtor e argumentista sueco Mattias Ripa. Não foram avançadas mais informações sobre a causa da morte. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nascida em 1969, Satrapi passou a infância em Teerão, no seio de uma família de orientação comunista. Os pais enviaram-na para Viena durante a adolescência. Mais tarde regressou ao Irão para estudar Belas-Artes, acabando por se estabelecer em França, onde prosseguiu a sua formação em Estrasburgo.

Persepolis, o livro de memórias a preto e branco

Foi essa experiência marcada pela revolução, pelo exílio e pelo regresso que inspirou Persepolis, o livro de memórias a preto e branco que relata a sua infância durante e após a Revolução Islâmica de 1979 no Irão. A obra tornou-se um sucesso internacional e foi posteriormente adaptada ao cinema de animação, conquistando o Prémio do Júri no Festival de Cannes e uma nomeação para os Óscares. O trabalho de Satrapi combinava contestação política, humor negro e um estilo visual depurado, tornando-a uma das mais reconhecidas autoras de novelas gráficas da sua geração. Viria também a realizar filmes como Chicken with Plums, The Voices e Radioactive, dedicado à cientista Marie Skłodowska Curie.