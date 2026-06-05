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A vida na corda bamba. Veja as fotos da semana

05 jun, 2026 - 23:10 • Catarina Magalhães e Ricardo Vieira. Fotos: Lusa e EPA

A terminar a semana, uma seleção das melhores fotografias destes primeiros dias de junho.

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Em semana de greve geral em Portugal contra a reforma laboral apresentada pelo Governo, quatro portugueses conquistaram a Liga dos Campeões. Foi mais um dia no escritório para Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos. Parece fácil. Também um equilibrista andou na corda bamba a 180 metros de altura, a natureza deslumbrou na Hungria e a guerra continua no Líbano.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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