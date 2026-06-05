- Noticiário das 20h
- 05 jun, 2026
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Android lança sistema de deteção de chamadas falsas
05 jun, 2026 - 19:48 • Redação
Android vai disponibilizar uma nova funcionalidade para detetar chamadas falsas que simulam contactos conhecidos. Sistema procura identificar tentativas de burla através de clonagem de voz por inteligência artificial e falsificação de números. Lançamento começa este mês em dispositivos Android 12 ou superiores.
A Google anunciou uma nova funcionalidade para o Android destinada a identificar chamadas suspeitas de utilizarem números falsificados para se fazerem passar por contactos do utilizador.
A ferramenta, denominada deteção de chamadas falsas, ficará disponível através da aplicação Phone by Google.
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Segundo a Google, a funcionalidade foi desenvolvida para responder ao aumento das burlas, nas quais criminosos utilizam tecnologias de inteligência artificial para reproduzir a voz de familiares, empregadores ou outras pessoas de confiança com o objetivo de obter dinheiro ou dados pessoais.
A empresa refere que muitos burlões recorrem à falsificação de números de telefone para fazer parecer que a chamada tem origem num contacto conhecido.
Segundo a tecnológica, o sistema funciona através de uma verificação automática entre dispositivos quando o emissor e o destinatário utilizam ambos a aplicação Phone by Google.
Durante a chamada, é enviado um sinal silencioso de confirmação para validar que a comunicação está efetivamente a partir do equipamento associado ao contacto.
A disponibilização da deteção de chamadas falsas começa este mês a nível global para dispositivos com Android 12 ou versões posteriores, numa fase inicial nos equipamentos Pixel.
Segundo a empresa, a tecnologia foi construída sobre o padrão aberto RCS para permitir que outros fabricantes e aplicações possam adotar soluções semelhantes.
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