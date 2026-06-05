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- 05 jun, 2026
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Anthony Head, ator de “Buffy” e “Ted Lasso”, morre aos 72 anos
05 jun, 2026 - 21:31 • Redação
Anthony Head morreu aos 72 anos devido a complicações relacionadas com uma pneumonia. Ator britânico destacou-se em séries como Buffy the Vampire Slayer, Ted Lasso, Merlin e Little Britain.
Anthony Head, ator britânico conhecido pelos seus papéis em televisão, morreu aos 72 anos.
A notícia foi divulgada pelas filhas, Emily e Daisy Head, que indicaram que o ator morreu devido a complicações provocadas por uma pneumonia.
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Head ficou conhecido no final da década de 1990 ao interpretar Rupert Giles em Buffy. Ao longo da carreira, participou ainda em produções como Little Britain, onde interpretou o primeiro-ministro, Merlin, no papel de Uther Pendragon, e Ted Lasso, como Rupert Mannion.
Num comunicado, as filhas afirmaram que a morte do pai foi recebida “com o coração pesado” e descreveram-no como um homem extraordinário.
Referiram também que foi uma honra acompanharem de perto o impacto que o ator teve junto do público ao longo da sua carreira.
“Tem sido, e será para sempre, uma honra e um privilégio ser suas filhas e ter testemunhado em primeira mão o impacto que ele e o seu trabalho tiveram em tantas pessoas”, escreveram Emily e Daisy Head.
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