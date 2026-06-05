Ator James Handy assassinado. Filho da namorada detido

O ator norte-americano James Handy foi assassinado em Los Angeles, na quarta-feira. O principal suspeito é o filho da namorada, que foi detido.

James Handy, de 81 anos, foi protagonista de filmes como “Top Gun: Maverick”, “Jumanji”, “Aracnofobia” e também entrou em várias séries, como “CSI: Nova Iorque” ou “Ficheiros Secretos”.

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O crime que está a chocar Hollywood aconteceu na quarta-feira de manhã, numa residência na localidade de Tarzana.

De acordo com a polícia, a pessoa que contactou a linha de emergência afirmou: “Sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado”.

O autor da chamada será Michael Gledhill, que foi apanhado por câmaras de videovigilância a abandonar o local do crime, já foi detido pelas autoridades.

À chegada ao local, a polícia encontrou James Handy inconsciente no jardim da residência, com uma ferida provocada por arma branca na zona do peito.

O ator foi transportado para o hospital, onde acabou por ser declarado o óbito.

Este é mais um caso a abalar o mundo do cinema depois de, no final do ano passado, o realizador e ator Rob Reiner e a mulher, a fotógrafa Michele Singer, terem sido assassinados por um dos filhos.